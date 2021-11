Et Europa uten EU – Norge må delta i felles­skapet for fred og demokrati

DEBATT: Hvem husker Berlinmurens fall? Over tre millioner nordmenn var ikke påtenkt, født eller mer enn 12 år da det skjedde. De aller fleste av oss kjenner bare til fredstider.

Øst- og vesttyskere på Berlinmuren ved Brandenburgporten på morgenen 10. november 1989. Dagen før besluttet DDRs myndigheter med øyeblikkelig virkning å gi muligheter for fri utreise. Berlinmuren hadde falt.

Charlotte Sørås Leder, Europabevegelsen Rogaland; sentralstyremedlem, Europabevegelsen

Våren 1989 lå norske soldater i full beredskap i indre Troms, væpnet til tennene, drillet på å holde Sovjetunionen tilbake lenge nok til at det fremdeles var en havn og en flyplass igjen for allierte styrker. Så var det slutt på den kalde krigen, – 9. november 1989, for bare 32 år siden i dag.

Europa har ikke bare stått for en rivende teknologisk utvikling de siste århundrer. Landene har også herjet og sloss og slått hverandre i hjel. Vi lever nå i en av de fredeligste periodene i vår del av Europa de siste 400 år. En kan nesten si at vi lever i ualminnelige tider.

Polen

EU er et av de store fredsprosjektene for vår tid. Etter den kalde krigen har det vært et krav at medlemsland opprettholder vestlige verdier som demokrati, likhet, og menneskerettigheter. Nå rokker enkelte land ved dette. Den polske grunnlovsdomstolen har åpnet for at landets stadig mer autoritære regjering kan fortsette nedbyggingen av demokratiet.

En fri og uavhengig presse er grunnsteinen i et demokrati, og den er under angrep. Rettigheter til homofile, lesbiske, bifile og transpersoner har vært hardt rammet over lang tid. En rekke polske kommuner og regioner har erklært seg som «LHBT-frie soner». Det gir uhyggelige assosiasjoner.

En forutsetning for fred i Europa er at land har tillit til hverandres domstoler. Skillet mellom det nasjonalkonservative og høyrepopulistiske regjeringspartiet PiS og domstolene i Polen viskes stadig mer ut. I et fellesskap av demokratiske, tolerante og åpne stater passer Polen ikke lenger inn, og landet har ikke gjort det på en stund.

PiS møter nå motstand fra EU, som vil holde igjen midler fram til Polen viser tegn til endring. De får daglige bøter på én million euro – dette fellesskapet av land, EU, er nå det eneste som holder den polske regjeringen tilbake fra å skape et komplett autokrati.

Håpet er at Polen nå føyer seg etter de krav som gjelder og fortsetter å delta i fellesskapet. Mange frykter «Polexit», som en reell risiko. Men i motsetning til tilfellet Brexit, har ikke den polske regjeringen folket på sin side. Ifølge NRK støtter 80 prosent av befolkningen opp om EU, og mange tusen har den siste tiden demonstrert mot domstolenes utvikling.

Norge trenger å være del av et fellesskap av demokratiske stater som tar ansvar for vestlige verdier og fredsprosjektet. Det fellesskapet heter EU.

Norge

Når vi diskuterer EU her i Norge, er det handel og økonomiske hensyn som blir tema. Eksport, olje og gass, varehandel. Det er selvfølgelig avgjørende for vår økonomi. Men fred og felles verdier for mangfoldet av land er grunnfjellet vi står på. Demokrati og beskyttelse av utsatte grupper er et krav for å være del av EU. Norge må støtte opp om dette med en mer aktiv europapolitikk som stiller krav.

Demokrati og stabilitet er farlig å ta for gitt, og utviklingen i Polen viser hvor skjørt det er. Norge er et lite land i verden. Vi må støtte opp om rammene som skaper trygghet og forutsigbarhet, økonomisk, politisk og sosialt for vårt land, og land vi samarbeider med. Norge trenger å være del av et fellesskap av demokratiske stater som tar ansvar for vestlige verdier og fredsprosjektet. Det fellesskapet heter EU.