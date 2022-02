Et kjærlighetsbrev til yrkesfagene

DEBATT: 1. mars er det frist for å søke seg inn på videregående skoler.

«Fagbrevet fungerer som en grunnsten, og du kan bygge deg selv opp og frem om du ønsker det», skriver Daniel Alexander Gudbrandsen.

Daniel Alexander Gudbrandsen Ungdomssekretær i LO Rogaland

Jeg husker ennå da jeg skulle søke. Jeg hadde veldig mange spørsmål, men fikk overraskende få svar på det jeg lurte på. For ungdommene våre kan valget til videregående virke skummelt. Flere sier at valg av linje på yrkesfag oppleves som et valg for livet. Naturligvis er mange redde for å velge feil. Og her dukker det stadig opp en påstand: «Velger jeg yrkesfag, er jeg låst til det yrke resten av livet. Det har jeg ikke lyst til, så derfor velger jeg studiespesialiserende slik at jeg har flere valgmuligheter senere i livet.»

Norge trenger fagarbeidere

Kjære ungdom, jeg vet av egen erfaring at det er skummelt å måtte ta et slikt valg. Kjære foreldre, jeg vet det er utfordrende å veilede ungdommene i et slikt valg. Det kan være klokt og gi ungdommen råd om utdannelse som arbeidslivet trenger. Norge trenger fagarbeidere i veldig mange fag. Det er et stort fortrinn i seg selv.

Jeg valgte å gå yrkesfag og å få fagbrev, det er et valg jeg hadde gjort igjen om jeg skulle valgt nå. Dette fordi yrkesfag har så mange fordeler både under og etter utdanningen.

Yrkesfag er to år på skolen, og to år i lære i en bedrift som lærling.

Når man er ferdig, sitter man igjen med et fagbrev, som er et bevis på at du virkelig kan sakene dine. Samtidig får man erfaring fra arbeidslivet de årene man er lærling. Dette gir deg et stort fortrinn når du skal søke jobb videre. Faktisk skjer det også ofte at bedriften man har gått i lære hos, tilbyr fast jobb etter at læretiden er ferdig.

Gir valgfrihet

Valgmulighetene mellom yrkesfagene er mange, så mange at jeg ikke har kjennskap til alle. Du kan rett og slett velge det du liker å gjøre. Du trenger heller ikke være bekymret for å låse deg fast i et yrke. Fagbrevet fungerer som en grunnsten, og du kan bygge deg selv opp og frem om du ønsker det. Jeg har flere venner som tok fagbrev, som i dag jobber som prosjektledere. En stilling de fikk rett og slett fikk fordi de kunne vise til sin praktiske erfaring med fagbrevet. Men det er også andre fordeler under yrkesfagutdanningen, man får lønn i læretiden. Når man er lærling, er man ansatt i en bedrift og da får du lønn for arbeidet.

Velger du yrkesfag vil det kreve en innsats fra deg som elev, det er ikke bare en dans på roser! Det vil bli stilt krav til deg. Både skal du være delaktig i egen lærling og levere et faglig produkt. Men du blir inkludert i arbeidet sammen med andre arbeidskolleger og kan med hånden på hjerte si at du var med på å skape verdier. Du vil også være med og videreføre den stolte tradisjonen om fagarbeideren som en av de viktigste ressursene vi har for verdiskapning i Norge. Og kanskje er dette akkurat den sjansen du leter etter. Det er verdt et forsøk! Jeg har aldri angret på mitt valg og er stolt av mitt fagbrev og min utdannelse.