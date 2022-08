Fastrente bør bli en snakkis

KRONIKK: Nordmenn er i verdenstoppen i både gjeld og flytende renter. Det gjør at vi bør følge ekstra nøye med på Norges Banks rentemøte torsdag.

«For egen del har jeg fastrente – og jeg er medlem av den lille 1-prosentklubben av nordmenn med 10 års rentebinding», skriver Kyrre Martinius Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank.

Kyrre Martinius Knudsen Sjeføkonom, SpareBank 1 SR-Bank

Det siste året har Norges Bank satt opp styringsrenten til 1,25 prosent, fra rekordlave 0 prosent under pandemien. Denne uken heves den igjen, bare åtte uker etter den største renteøkningen på 20 år.

Høy inflasjon som har bidratt til den raske renteoppgangen i Norge og andre land. USA har hatt såkalte triple rentehevinger i to runder, fra 0 til 2,5 prosent på fire måneder. Til og med Den europeiske sentralbanken satte opp styringsrenten i juli, for første gang på 11 år. Inflasjonen har imidlertid bare fortsatt. Og alle venter nå at styringsrentene skal stige videre. Spørsmålet er hvor mye, hvor raskt og hvor lenge.

I Danmark og Sverige

har 30–40 prosent

fastrente på boliglånet

– mot 5 prosent i Norge.

Lavrente-generasjonen

Selv om styringsrenten i Norge har økt, er den fortsatt historisk svært lav. Rentenivået etter 2015 har vært det laveste siden 1820. De 10 siste årene har styringsrenten i snitt vært 0,8 prosent, og mange har i denne perioden tatt opp lån for første gang. Denne generasjonen kan knapt tenke seg at boligpriser går ned eller flater ut, eller på høye renter. Og de er vant med et forbruk som er dobbelt så høyt som da foreldrene deres etablerte seg.

Nordmenn har mye gjeld. Det skyldes at en høy andel eier egen bolig, og at boligprisene har økt svært mye. De siste 10 årene har boligprisene økt med 64 prosent. I samme periode har boliggjelden doblet seg. Det er vanlig å måle gjelden mot disponibel inntekt, såkalt gjeldsbelastning. I 1980 var gjeldsbelastning 90 prosent. Deretter har den økt, og de siste 10 årene har den steget fra 190 til 225 prosent.

I Norge har de aller fleste – 95 prosent av oss – flytende rente på boliglånet. For oss svinger derfor boligrenten vår i takt med styringsrenten til Norges Bank. I andre land i Skandinavia har 30–40 prosent fastrente. Blant de 5 prosent i Norge som har fastrente, er løpetiden også ganske kort. Kun 1 prosent har bundet renten for en løpetid på 5 år eller mer. I Sverige og Danmark er andelen med løpetid over 10 år på henholdsvis 10 og 20 prosent. I USA er den nær 100 prosent.

Fordeler og ulemper

Fordelen med fastrente er at det gir forutsigbarhet. Du vet hva du må betale i månedlige rentekostnader i en gitt periode. Det blir enklere å planlegge, særlig dersom man har høy gjeldsgrad og vil redusere usikkerheten. Og det blir en form for forsikring. Du inngår ikke fastrente for å tjene penger, men for å få trygghet og forutsigbarhet.

Det er selvfølgelig ulemper. Fastrentelån er mindre fleksible. Dersom rentenivået faller, vil du ikke ta del i rentenedgangen. Fastrente er utformet for å ha en fast struktur, slik at det ikke er like lett å endre på lånet. Du kan imidlertid velge å binde bare deler av lånet og bevare noe fleksibilitet. Dersom du skal betale ned lånet før tiden, kan du ha gevinst eller tap avhengig av renteutviklingen.

Det er ikke opplagt hvorfor så få nordmenn velger fastrente. Flytende rente har vært og er normalen. I tillegg har en stadig fallende rente ført til at de få som har bundet renten, har opplevd å «tape» på rentebindingen. Det fallende rentenivået kan ha forhindret et mulig taktskifte med mer fastrente. Sentrale institusjoner som Norges Bank og Finanstilsynet gjentar stadig at de er bekymret for at høy andel flytende rente (sammen med mye gjeld) gir høy renterisiko i norsk økonomi. Det er i så måte merkelig at vi ikke har gjort mer for å få flere til å velge fastrente.

Rask renteoppgang kan gi markert tilbakeslag for husholdningene og dermed norsk økonomi. Det mener jeg gir grunn til bekymring.

Til sammenligning er fastrente mye mer vanlig i bedriftene. Særlig de større bedriftene har strategier for hvordan man skal håndtere renterisiko. Få av dem tar opp lån uten å vurdere om renten skal sikres.

Jeg valgte fastrente

For egen del har jeg fastrente – og jeg er medlem av den lille 1-prosentklubben av nordmenn med 10 års rentebinding. Forutsigbarheten var årsaken til at kona og jeg for fire år siden valgte å binde halve lånet. Vi visste at vi sannsynligvis ville tape litt penger. Men vi sov litt lettere, og hadde en litt bedre følelse i magen da vi trakk bankkortet. Vi visste at vi ville tåle det, selv hvis rentene skulle øke mye.

Dramatiske endringer har kommet tett i det siste. Pandemien. Bensinprisene. Krigen. Varetilgangen. Strømprisene. Det er slett ikke sikkert at renteveksten blir en ny krise. Men flere av oss vil gjøre seg mindre sårbare ved å vurdere fastrente.

Derfor synes jeg fastrente burde vært en større snakkis i lunsjen enn det er dag.