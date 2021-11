Dagpendlere til Ullandhaug må ta melkeruter

DEBATT: Vi som dagpendler til Ullandhaug har en lang og kronglete reise. Det går ikke en eneste direkterute til stedet.

En bussjåfør må gjerne ha godt humør. Det hjelper likevel lite for å blidgjøre alle de passasjerer som må ta melkeruta hver bidige dag, vel vitende om at Kolumbus med enkle grep kunne ha redusert reisetiden med minst to tredjedeler.

Tore Meberg Sandnes

Kjetil Vagle Sandnes

Dan Roger Luneborg Kvilstad Stavanger

Nicolai Myrland Stavanger

Eirik Wiik Sandnes

Beate Aasen Bøe Bryne

Roy Eskyn Huntford Bryne

Joar Fosså Sandnes

Cecilie Jørgensen Randaberg

Berit Bass Sandnes

Elisabeth McDowell Schoop Sandnes

Mette Tjørholm Frick Gausel

Det har vært skrevet en del om for få planlagte parkeringsplasser i tilknytning til det nye sykehuset som er under oppføring på Ullandhaug. Bak parkeringstilbudet ligger åpenbart et ønske fra politisk hold om at flere skal velge å reise kollektivt.

Skal dette ønsket innfris må dermed også kollektivtilbudet samsvare med behovet. Har det i det hele tatt blitt stilt krav til Kolumbus at busstilbudet til Ullandhaug må være tilstrekkelig, ikke bare for sykehusets ansatte og pasienter, men også for studenter og ansatte ved universitetet, samt ansatte og besøkende til alle de andre virksomhetene som holder til på området?

Direkteruter finnes ikke

Alt nå, flere år før sykehuset står klart, oppleves ikke rutetilbudet som særlig effektivt for oss som jobber eller studerer på Ullandhaug. Da blir det forunderlig, på grensen til provoserende, å lese Kolumbus sitt utsagn i Aftenbladet 2. oktober. Der blir det feilaktig hevdet at « Allerede i dag er det direkteruter til Ullandhaug fra ulike deler av regionen».

Alle undertegnede av dette innlegget er dagpendlere til Ullandhaug, fra Sandnes, Bryne, Tau og Stavanger. Vi kan informere Kolumbus om at det ikke går en eneste direkterute til Ullandhaug fra noe sted i distriktet. Samtlige busser som stopper på Ullandhaug er helt ordinære rutebusser (med delvis unntak for Tau-bussen). Bussene stopper på alle holdeplasser underveis. Dette er selvsagt vel og bra for de som skal av eller på en av disse, men for de mange som skal hele veien til eller fra Sandnes eller Stavanger sentrum, blir reisen kronglete og unødvendig lang.

Fulle og forsinkede busser

I rushtiden er bussene svært fulle, og er i tillegg ofte forsinket. Det ville være et kjærkomment supplement om det kom på plass direkteruter i rushtiden, tre-fire ganger morgen og ettermiddag. Svært mange studenter og ansatte på området skal hele veien til og fra den ene eller andre sentrumskjernen. Direkteruter ville være et populært tilbud til disse, samtidig som det vil være en god avlastning for presset på de ordinære rutene.

Passasjergrunnlaget blir heller ikke mindre når det nye sykehuset står ferdig; så hvorfor ikke begynne med å få på plass et slikt tilbud allerede i dag, for deretter å utvide det når sykehuset er klart?

