Ap vil stoppe avskiltingen av lærere

– Ap vil ansette flere lærere, og øke voksentettheten i skolen», skriver Henning Berge. Her Buggeland skole i Sandnes.

Debattinnlegg

Henning Berge Leder i valgkamputvalget i Sandnes Ap

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

DEBATT: Vi vil stoppe den avskiltingen av dyktige lærere som høyreregjeringen står bak.

Arbeiderpartiet vet at et av de viktigste premissene for læring og trivsel i skolen er gode og trygge relasjoner med lærere og voksne gjennom skoledagen.

For at alle skal få samme mulighet til utdanning, må den enkelte elev få den oppfølgingen og tilpasningen hen har bruk for. Vi vil stoppe den avskiltingen av dyktige lærere som høyreregjeringen står bak.

Arbeiderpartiet vil heller ansette flere lærere, og øke voksentettheten i skolen. Fellesskolen skal passe for alle, og det er ikke barna som skal tilpasse seg skolen. Barna skal være i sentrum i skolen. Med en høyere grad av voksentetthet vil det være mulig å tilby en mer aktiv, praktisk og tilpasset undervisning der alle elever møter kvalifiserte lærere med tid til oppfølging.

For å skape en skole som gir alle muligheten til utdanning, er det på tide å bytte regjering. Nå er det vanlige folk sin tur. Sammen skal vi skape verdens beste fellesskole.

