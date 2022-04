Forkynnelse mot kvinner og barn på flukt minner om det krigens kremmere gjør

FORKYNNELSE: Takk til Solveig G. Sandelson for din opplysende og reflekterte kronikk fredag 25 mars om forkynnelse rettet mot ukrainske flyktninger.

I år 2000 kom Sikkerhetsrådsresolusjon SR-resolusjon 1325 «Kvinner, fred og sikkerhet «. Denne resolusjonen anerkjenner kvinners spesielle situasjon i krig, væpnet konflikt og på flukt.

Jorunn Karin Berg Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet

Allerede tirsdag 29 mars hadde fire motskribenter skrevet en kronikk og tre leserbrev til Stavanger Aftenblad.. Bare en av de fire, Jarle Mong, berører så vidt «enker og farløse « under den ellers upassende overskriften «Mens Sandelson får vondt i magen, jubles det i himmelen.» Ingen av motskribentene har en konklusjon som henger sammen med Sandelsons tekst. Alle fire synes å skrive ut fra andre behov enn krigshandlingene i Ukraina og følgene av krig: Flyktninger.

Krav på beskyttelse

I slutten av andre verdenskrig var også kvinner og barn på flukt vestover. I Tyskland er «flukten vestover « et begrep. Disse flyktningene var ikke beskyttet av internasjonale lover og det skulle gå mange år før FN-konvensjoner og resolusjoner kom på plass.

I år 2000 kom Sikkerhetsrådsresolusjon SR-resolusjon 1325 «Kvinner, fred og sikkerhet «. Denne resolusjonen anerkjenner kvinners spesielle situasjon i krig, væpnet konflikt og på flukt. I årene som fulgte kom flere tilleggsresolusjoner på plass. I 2008 kom SR-resolusjon 1820 «Kjønnsbasert vold i krig og væpnet konflikt.» Som medlem av Internasjonal kvinneliga for fred og frihet /WILPF har jeg fulgt utviklingen av resolusjonene og regjeringens ansvar for handlingsplan for SR-resolusjon 1325 «Kvinner, fred og sikkerhet» og tilleggsresolusjonene.

Jeg blir skremt

Ikke alle som møter de ukrainske kvinnene og barna når de kommer over grensen til Polen og andre naboland, har edle hensikter. Det er rapportert om overgrep, om voldtekter og menneskehandel av jenter. For som i alle kriger følger krigens kremmere flyktningstrømmen for egen vinning, når alt er kaos og redsel.

Om de livsfjerne ungdommene fra «Awakening Europe « ikke fysisk begår ugjerninger mot folk, oppfører de seg som krigskremmere. Beskrivelsen av deres begeistring overfor en mor og hennes nyfødte barn er skremmende. Nesten enda verre er de fire motskribentenes tiljubling av ungdommenes handlinger og utsagn.

