Idrettslagene og frivilligheten bør få strømstøtte

DEBATT: Barn og unge har betalt en høy pris for de strenge koronatiltakene. Hvis idrettslagene, menigheter og frivilligheten nå blir nødt til å kutte i aktivitetstilbudet, vil det gå direkte utover de som allerede har betalt en høy pris.

Hadle Rasmus Bjuland mener det er på tide at Ap og Sp gjør noe med strømprisene for for å hjelpe idrettslagene og frivilligheten.

Debattinnlegg

Hadle Rasmus Bjuland KrFU-leder og 1. vara til Stortinget

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det er alvorlig å lese om idrettslag og organisasjoner som kan bli nødt til å kutte i aktivitetstilbudet for å dekke økte strømregninger. Regjeringen har nedprioritert frivilligheten i tre måneder – nå må de begynne å handle!

Det er trist at regjeringen ikke har klart å komme med en kompensasjonsordning for idrettslagene, menighetene og alle andre frivillige lag- og organisasjoner som nå lider av de høye strømprisene. Dette er frivillige lag og organisasjoner som gjør en uvurderlig jobb for lokalsamfunnene og en ordning for disse burde vært på plass for lenge siden.

Her trengs det nasjonale tiltak.

Håvet inn ekstrainntekter

Staten får inn mer enn dobbelt så mye som vanlig (27,6 milliarder kroner i inntekter) i grunnrenteskatt og Statkraft-utbytte i år kunne finansminister Trygve Slagsvold Vedum anslå før jul. I årene mellom 2010 og 2020 var disse inntektene i gjennomsnitt på 11,4 milliarder kroner, ifølge Finansdepartementet. Med andre ord, de høye strømprisene gjør at staten har håvet inn enorme ekstrainntekter på bekostning av forbrukerne – her inngår også frivilligheten.

Det engasjerer å lese om Nærbø idrettslag på Sør-Jæren som har 94.000 kroner i økte utgifter for en måned i strømutgifter. Det er mye penger og som helt klart vil påvirke hvor mye penger de kan brukes ellers på aktivitet i løpet av en måned. Barn og unge har betalt en høy pris for de strenge koronatiltakene. Hvis idrettslagene, menigheter og frivilligheten nå blir nødt til å kutte i aktivitetstilbudet, vil det gå direkte utover de som allerede har betalt en høy pris.

Nasjonale tiltak trengs

Ap- og Sp-politikere har tatt til orde for at kommunene også bør ta sin del av ansvaret. Jeg er skeptisk til å legge ansvaret over på kommunene. Her trengs det nasjonale tiltak. Det er enorme forskjeller på kraftinntekter i de ulike kommunene og det må komme en nasjonalordning som likebehandler. KrF foreslo i Stortinget før jul at regjeringen burde komme med forslag om ekstratiltak overfor frivillige og ideelle organisasjoner som har utfordringer med de høye strømprisene. Det ble nedstemt av regjeringspartiene.

Nå haster det. På tide å handle Arbeiderpartiet og Senterpartiet!