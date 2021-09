Grov bom av justis- og beredskapsministeren

«Hovedredningssentralen for Sør-Norge ble etablert på Stavanger lufthavn, Sola, 1.september 1970», skriver Jan-Petter Helgesen.

Debattinnlegg

Jan-Petter Helgesen Journalist og forfatter

DEBATT: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) bommer grovt da hun i Aftenbladet 20. september i år hevder at Hovedredningssentralen i Sør-Norge var 50 år 1. september 2021. Det korrekte er at sentralen denne dato fylte 51 år.

Hovedredningssentralen for Sør-Norge ble etablert på Stavanger lufthavn, Sola, 1.september 1970. Begivenheten ble den gang godt dekket av lokale medier som Aftenbladet. Åpningsdatoen er senere også beskrevet i bøker som blant annet «Kampen om Sola».

Da daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) besøkte sentralen i september 2012 ble også den offisielle åpningen i 1970 referert overfor ham.

Det er derfor helt uforståelig at en ansvarlig statsråd kan bomme på innvielsen for en så sentral institusjon for landets redningstjeneste. Dokumentasjon på opprettelsen av sentralen og dets virke gjennom 51 år er det i hvert fall ikke mangel på i aviser, radio og tv. Innsatsen til landets to hovedredningssentraler for Sør-Norge og Nord-Norge i henholdsvis Sola og Bodø fortjener imidlertid statsrådens ros for sine utmerkede ledelser av tusenvis av redningsaksjoner gjennom 51 år.

