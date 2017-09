I en tid da den norske regjeringen angriper den stillingen kvinner har tilkjempet seg i de vel 100 årene som har gått siden Kitty Kielland levde, er det verdt å huske i dag hvilken innsats hun og mange kvinner lik henne gjorde.

Gikk i bresjen

I 1884 ble Norsk Kvinnesaksforening stiftet, og Kitty Kielland gikk i bresjen med avisinnlegg, på utallige møter, og i den store og betydelige vennekretsen. Stemmeretten var en av de viktige sakene de kjempet for.

Nå har vi en regjering som har endret likestillings- og diskrimineringsloven slik at kvinner nå ansees kun som en av mange grupper. Det er der denne regjeringen vil ha oss, som en minoritet og med redusert tilgang til mange av de rettighetene som Kitty Kielland og de mange engasjerte kvinnene som kom etter henne, drømte om å sikre seg.

De vil holde oss hjemme blant annet med økt kontantstøtte, kutt i pappaperm, utvidet hjemmel for midlertidig og deltidsarbeid, og økt betalingssatser for barnehager. De har forsøkt, men ikke klart, foreløpig, å gjøre noe med reservasjonsretten til fastlegene i abortsaken. Heller ikke har de klart å endre sexkjøpsloven, fjerne sykepengene for kvinner med små stillingsprosenter, eller fjerne barnetillegget til uføre. Ikke enda…

«La oss stoppe dette nå»

Hvis Kitty Kielland hadde levd i dag, kan vi være sikre på at hun ville skrevet utallige innlegg i Aftenbladet, og fått i stand demonstrasjonstog og markeringer ved Breiavatnet. Der ville hun stått på trappene til sitt og broren Alexanders hjem og ropt ut: «Kvinner, la oss stoppe dette nå! Gå og bruk stemmeretten!»