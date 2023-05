Solkraft er fremtiden

Solkraft har betydelige fordeler i forhold til andre fornybare energikilder, spesielt i disse dager der kraftproduksjon og naturvern settes opp mot hverandre.

Carl Christian Strømberg Adm. dir. i Solcellespesialisten

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: Det er et betydelig potensial for økt solkraftproduksjon i Norge, men dessverre henger Norge langt etter nabolandene. I 2022 installerte Norge kun 0,149 GW ny solkraft, mens Sverige installerte hele 1,1 GW. Det betyr at Sverige installerte mer enn sju ganger så mye solkraft som Norge i samme periode. Andre land, som Danmark, Nederland og Polen, ligger også langt foran Norge når det gjelder solkraft.

Ambisjonene for solkraft i Norge burde være mye høyere. Mens den offentlige Energikommisjonen anslår at Norge skal ha mellom 5 og 10 TWh solkraft innen 2030, planlegger Solcellespesialisten alene at anlegg som vi har installert skal ha mellom 3 og 4 TWh i 2030. Dette viser at politikerne har en jobb å gjøre.

Solkraft har betydelige fordeler i forhold til andre fornybare energikilder, spesielt i disse dager der kraftproduksjon og naturvern settes opp mot hverandre. Solkraft kan produseres direkte på bygningene der folk jobber og bor uten store naturinngrep. I tillegg har solkraft kort monteringstid sammenlignet med for eksempel havvind.

For at Norge skal bli en ledende solkraftnasjon, må politikere innføre målrettede skatte- og avgiftslettelser, forbedre plan- og bygningsregelverket, og få på plass målrettede støtteordninger for solcelle- og batteriløsninger. I tillegg bør kommunene gis økonomiske insentiver for å legge til rette for etablering av bakkebaserte solcelleanlegg.

Norges naboland har skjønt at solkraft er fremtiden, og norske myndigheter må ta grep nå hvis Norge skal bli en solkraftnasjon.