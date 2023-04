Jeg har en drøm for fremtidens skole

DEBATT: Det er igjen duket for lønnsforhandlinger for lærere, og det mellomoppgjøret vi nå står i, skal bare dreie seg om lønn.

«Forhandlingene burde dreie seg vel så mye om å få nok ressurser inn i skolen», skriver Maren Kristine Rosnes. Her fra Storhaug skole.

Maren Kristine Rosnes Stavanger

Fjorårets lærerstreik gjorde det tydelig at vi lærere står på kravene og forventer å få mer i lommeboka framover. Likevel er det noe som for meg, som relativt nyutdannet lærer, blir stadig tydeligere. Forhandlingene burde dreie seg vel så mye om å få nok ressurser inn i skolen, eksempelvis mer tilstedeværelse av helsesykepleier, miljøterapeuter samt høyere lærertetthet. Premisset for en god skole ligger også i lærerutdannede lærere.

Givende og meningsfull jobb

I klasserommet mitt sitter 30 elever som alle skal få et tilfredsstillende utbytte av den undervisningen jeg gir, tilpasset sine forutsetninger og behov. De samme 30 elevene har rett på et trygt og godt skolemiljø generelt. Dette er den mest givende og meningsfulle jobben jeg kunne hatt.

Jeg hadde gjort samme yrkesvalg på ny. Samtidig går jeg med en drøm for fremtidens skole.

I løpet av arbeidsdagen, som ofte strekker seg langt utover vanlig arbeidstid, skal jeg rekke å imøtekomme elever, foreldre og kollegaer. De viktige prioriteringene om hvem som trenger å bli sett akkurat her og nå, må gjøres hele tiden. I stedet for forebygging, tidlig innsats og tett oppfølging, som krever mer ressurser enn det skolen har å tilby, går det mye tid til å snakke om hva som burde blitt gjort. Satt på spissen er det kun den ekstra innsatsen som legges ned fra den enkelte lærer, som får det hele til å gå rundt.

Enkel løsning

Jeg hadde gjort samme yrkesvalg på ny. Samtidig går jeg med en drøm for fremtidens skole. Vi som jobber i skolen, vet så godt hva som hadde gjort hverdagen enklere og bedre for elever og lærere. Løsningen er enkel, dog noe kostbar. Det som likevel vil bli enda mer kostbart i lengden, er konsekvensene av å ikke kunne tilby et trygt og godt skolemiljø for alle. Jeg forventer ikke å gå ut døra med overskudd hver dag, men jeg ønsker å gå ut med god samvittighet.

Min drøm er å sikre alle elever den opplæringen de fortjener. Dette krever godt samarbeid og et større lag rundt eleven. Jeg blir skuffet og frustrert over at dette ikke er på plass allerede. Det skulle helst ha vært bevilget mer penger til dette i går.