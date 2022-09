Det skjer mer enn trafikkulykker og ras i Dalane

DEBATT: Aftenbladet har kuttet ut den løpende dekningen av det som skjer i Dalane. Det er ikke å følge med i tiden. Jeg mener det er å svikte et oppdrag avisen burde ta på alvor.

Etter at Arnt Olav Klippenberg sluttet (t.v.) har Aftenbladet sluttet å dekke Dalane-regionen løpende. Det synes innsenderen er trist.

Debattinnlegg

Gunnar Kvassheim Egersund

De første journalistoppdragene jeg hadde, var for Stavanger Aftenblad. Nå er det mer enn 50 år siden Alf Fagerheim, som da bestyrte Egersundskontoret til Aftenbladet, ba om bistand. Oppdragene varierte fra å rapportere fra kommunestyremøter, andre møter og sportsbegivenheter. I 1972 dekket jeg Egersundsuken dag for dag.

Vi savner er brohode i Egersund

Alf Fagerheim var satt på journalistjobben i Egersund, blant annet for å følge med på det som skjedde i en av landets viktigste fiskerihavner.

Fagerheim var en av landets beste og mest respekterte fiskerijournalister. Han gjorde Aftenbladet viktig for Egersund og Dalane, og han presenterte det som skjedde her for lesere utenfor regionen.

I mange år var det to journalister ved Aftenbladets Egersundskontor. Kontoret er for lengst nedlagt.

Arnt Olav Klippenberg, avisens siste brohode inn i Dalane-regionen, er pensjonert og ikke erstattet. Nå får avisen med seg trafikkulykker, ras og annet som rapporteres på Twitter av Politiet og Statens vegvesen. Eiks kamper dekkes på en god måte, og det er «robotrapportering» fra andre lokale fotballkamper. Det store bildet er likevel at Stavanger Aftenblad har kuttet ut den løpende dekningen av det som skjer i Dalane. For det skjer mer enn trafikkulykker og ras i regionen.

800 gikk i Pride-tog her

Sør-Rogaland knyttes stadig tettere sammen som et felles bo- og arbeidsmarked. Det samme skjer innen kulturlivet og på andre felt. Dette står i sterk kontrast til den innsnevringen Aftenbladet har foretatt av sitt dekningsområde. Det skjer mye i Dalane som Aftenbladets lesere kan ha nytte og glede av å kjenne til. Deling av kunnskap om det som foregår i hele Sør-Rogaland er en ressurs som bør brukes. Ingen har bedre forutsetninger til å medvirke til dette enn den gode avisen Stavanger Aftenblad.

I Dalane vekker det undring når viktige beslutninger tas og det skjer spennende ting i næringslivet her, uten at det når gjennom hos Aftenbladet. Forleden rapporterte avisen begeistret at nesten 60 gikk i den første Pride-paraden i Sandnes. Samme dag gikk 800 i den første Pride-paraden i Egersund uten at det kvalifiserte for omtale.

Det har skjedd mye siden jeg ringte inn rapporter om smått og stort på diktafon til Aftenbladet. Dette har avisen selvfølgelig tilpasset seg. Men å kutte ut den løpende dekningen av en hel region i Sør-Rogaland, er ikke å følge med tiden, det er å svikte et oppdrag det burde være selvfølgelig at Aftenbladet tok på alvor.