Vi står i fare for å bli historieløse i barnehagedebatten

DEBATT: Året var 2003, Siv Jensen og Kristin Halvorsen hadde noenlunde matchene hårfrisyrer og barnehage var et stort politisk tema. Den gang handlet det aldri om kvalitet i barnehagene, men om å faktisk ha barnehager.

«Det er beregnet at det offentlige har spart ca. 37 milliarder kroner ved å la de private aktørene få etablere seg, bygge og drifte barnehager», skriver Kristoffer Birkedal og Hayley Anita Henriksen.

Kristoffer Birkedal Leder, utvalg for oppvekst i Sandnes (Frp)

Hayley Anita Henriksen Gjesdal Frp, Nestleder av utvalg for levekår og 2. kandidat Rogaland Frp

Norge AS hadde et enormt behov for barnehageplasser, og vi trengte de helst i går. Så skjedde det noe som sjelden skjer på den politiske arenaen. De to ytterpunktene møttes og sa: «Nå tar vi oss sammen og fikser problemet», og så enkelt kan det altså gjøres. Så enkelt kan man løse problemer i hverdagen for folk flest. Det tydelige signalet var om å få på plass barnehager, nærmest koste hva det koste vil, og signalet ga oss det vi ønsket oss.

Det ble gjennomført en rekke tiltak for å sikre at man enkelt kunne etablere og utvikle barnehager i alle størrelser og i alle krinker og kroker i det langstrakte landet vårt. Nå 20 år senere ser vi noen farlige signaler fra en regjering som plutselig skal gå fra et positivt samarbeid mellom private og offentlige aktører, til å utelukkende ønske offentlige aktører.

Offentlige har alle fordeler

Regjeringen har med «støttepartiet» SV i spiss, gått til frontalangrep på organiseringsfriheten, overskuddsmuligheten og nå også tilskuddene til de private barnehagene. Målet er helt tydelig: Det skal være så vanskelig og umulig å drive private barnehager sånn at det bare er det offentlige som kan gjøre det. Konkurransevilkårene har gått fra å være nesten like, til å bli entydige på at det offentlige har alle fordelene.

Samarbeidet mellom offentlige og private barnehager var redningen vi ønsket oss.

Stordriftsfordeler er et av disse punktene. Regjeringen har nå gjort det umulig for barnehageeiere å organisere seg på en effektiv måte. Tidligere kunne man ha en regnskapsavdeling for flere barnehager, men nå må alle enkeltstående barnehager ha en regnskapsfører. Kort fortalt så må hver enkeltstående barnehage være en egen resultatenhet, med alle plikter, tilleggsarbeid og kostnader dette medfører. Det betyr faktisk ganske mye mer enn man skulle tro. De minste barnehagene som har blitt reddet av å være del av noe større, står på ny i fare for å ikke være store nok til å drifte forsvarlig. Det er altså mangfoldet og foreldrenes valgfrihet som blir skadelidende i dette sosialistiske korstoget mot private og ideelle barnehager.

Realiteten er en annen

Så kommer vi til det som kanskje er den store skrønen de sosialistiske partiene forfekter. Den norske venstresiden anser nærmest samtlige private barnehager som velferdsprofitører med bare ett mål: Å bli styrtrike på den kommunale pengesekken. Realiteten er derimot en helt annen. Realiteten er at overskuddet i den private barnehagesektoren var på 0,8 prosent. Det er altså ikke slik at noen våkner en morgen og tenker: «Nå skal jeg bli rik, så nå starter jeg en privat barnehage.»

Noen vil gjerne påpeke at det finnes aktører som har tatt store utbytter. Og det er riktig, men alle de store utbyttene kommer fra salg av eiendom og ikke fra å redusere eller skjære ned på driften i barnehagene.

Det siste stikket mot private og ideelle barnehager SV klarte å få gjennomslag for, er tidsbegrenset tilskudd. Regjeringen utreder nå muligheten for å gi tilskudd til private barnehager basert på noe som minner om konsesjon. Eksempelvis vil utredningen ta for seg at en kommune gir driftstillatelse med tilskudd i fire år. Det høres kanskje ikke så galt ut ved første tanke, men hvordan skal noen få lån til å bygge en barnehage om de bare har inntekt i fire år? Hvem vil tørre å gi de lånene og hvem vil tørre å ta de lånene? Hvor høy rente må settes og uten kapitaltilskudd fra kommunen så blir det helt umulig å betale avdragene.

Var redningen

Samarbeidet mellom offentlige og private barnehager var redningen vi ønsket oss. Barnehageplasser kom, og foreldre kunne gå i fulltidsjobb. Det er beregnet at det offentlige har spart ca. 37 milliarder kroner ved å la de private aktørene få etablere seg, bygge og drifte barnehager. Vi frykter for de private og ideelle barnehagene og vi er redd for at en ideologisk drevet regjering nå tar livet av mangfoldet og den nyskapende utviklingen som konkurranse og samarbeid mellom private og offentlige barnehager har gitt oss.