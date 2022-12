En hyllest til superhelter i barnehagene

DEBATT: Jeg vil fortelle dere om noen superhelter jeg kjenner. De jobber i barnehagen min.

En av superkreftene de har i denne barnehagen er fravær av stress. Er dette en superkraft lurer du kanskje? Ja, det er det så absolutt.

Erlend Aano Stavanger

Nå er det mulig du tenker både en og to ting; «Han mener nok ikke ekte superhelter, men folk som er flinke i jobben sin» Kanskje noen også tenker; «Hvorfor kaller han det «min» barnehage, når dette åpenbart er skrevet av en voksen mann?»

Vel, for det første så kan jeg si med en gang, at dette ikke er snakk om folk som bare er gode i jobben sin. Dette er snakk om ekte superhelter. Hvorfor jeg kaller det «min» barnehage skal jeg komme tilbake til. Jeg har en datter som er fem år. Hun er så heldig at hun daglig er omgitt av superhelter. Tidligere var min sønn på sju og min sønn på ni også omgitt av de samme superheltene. Nå skal jeg fortelle litt om dem.

De avstresser meg

En av superkreftene de har i denne barnehagen er fravær av stress. Er dette en superkraft lurer du kanskje? Ja, det er det så absolutt. Har du noen gang forlatt ditt hjem om morgenen med et snev av stress i kroppen? Har du noen gang hastet ut av dørene, med unger og klær dinglende fra begge armer, med litt for utålmodig stemme, og kanskje litt for mye ansvar på det lille mennesket?

Uansett hvor mye jeg planlegger, strukturer og organiserer hverdagen min, må jeg innrømme at et lite element av stress kan ha en tendens til å snike seg inn under huden, ut i fingertuppene, og av og til, hvor enn urimelig det måtte virke, over på det lille barnet. Så kommer vi til superkraften. Aldri, og da mener jeg aldri, har jeg forlatt min barnehage om morgenen mer stresset enn da jeg kom. Uansett hvor mange barn som en av disse superheltene skal sjonglere, så er det en indre ro, og fravær av stress som preger stemningen. Det er så imponerende at jeg kan ikke annet enn å kalle dette en ekte superkraft.

En annen superkraft de har i min barnehage er løsningsdyktigheten. Jeg har mange ganger tenkt at det må være krevende å forholde seg til alle disse foreldrene i en barnehage. De krever og forventer, samtidig som de glemmer og misforstår beskjeder. Jeg må innrømme at det kan ha vært en anledning eller flere der jeg også som far har glemt noe jeg burde ha husket. En dag for ikke lenge siden må jeg ha vært ørlite grann uoppmerksom på barnehagens planer.

Dere ryddet i mitt rot

Jeg sendte min datter til barnehagen i følge med min eldste sønn på ni år. Hun var kledd i lette sko og tynn jakke. Det viste seg at jeg hadde glemt utebukse, jakke, lue og votter. Jeg hadde også glemt sekk, drikke og mat. Og nevnte jeg at jeg leverte henne feil sted? De kunne ha sendt henne hjem. De kunne ha ringt og sagt at hun trengte mer klær, eller manglet mat og drikke, eller var levert feil sted. Det gjorde de ikke. På et blunk fikset de klær, ekstra sekk, ekstra mat, og kjørte henne dit hun skulle. Helt uproblematisk, sa de. Dette er en superkraft, tenkte jeg.

De har så mange superkrefter, alle superheltene som jobber i min barnehage, at jeg kan ikke nevne alle. Men de har faktisk verdens sterkeste mann som jobber der. Det er i alle fall min datter overbevist om. Det hender jeg forsøker å imponere henne på hjemmebane med å løfte noe skikkelig tungt, som en gryte eller en lenestol. «Se, nå er jeg sterkere enn G», roper jeg da. «G klarer å løfte 1000 stoler», fnyser hun tilbake. I «min» barnehage ser de alle. De husker som elefanter, og de ser alle som kommer innom. Virkelig ser dem.

Dette er en hemmelighet, men det er ikke en eneste fredag jeg har forlatt barnehagens faste lappefrokost uten en tåre i øyekroken og en klump i halsen – som en anerkjennelse av hvor heldig jeg er. For i denne barnehagen er foreldre også en del av barnehagen, og de blir sunget for som om de var ett av barna når de har bursdag. De blir sett i øynene og spurt hvordan de har det, og hvordan festen de skulle på i helga var. Hvordan de husker alt om alle er for meg fortsatt en gåte, men det er beskrivende for hvordan de ser hele mennesket og virkelig bryr seg.

En av de viktigste jobbene

Så dette alle kjære dere som jobber i min barnehage, er en hyllest til alle dere – mine ekte superhelter. Dere som tilbringer hver dag med å ta vare på våre barn gjør en av vårt samfunns aller viktigste jobber. For det er det virkelig. Ikke bare passer dere på det kjæreste vi som foreldre har. I tillegg tar det ansvar for det mest verdifulle vi som samfunn har, barna, blir klar for skolen og livet som kommer etterpå. Til slutt vil jeg gjerne legge til at dersom du leser dette, og jobber i en annen barnehage, er dette en hyllest til deg også. Takk for den jobben du gjør, hver eneste dag, hvor du passer på, forvalter og utvikler vårt samfunns viktigste og mest verdifulle ressurs, barna våre. Vi er mange som ser hvor viktig og hvor dyktig du er og hvor heldige vi er som har akkurat deg til å ta vare på våre barn.