Hva med å være et lesende forbilde?

DEBATT: 20. august i år gikk fotballklubben Haugesund ut på banen i hjemmekampen mot Bodø/Glimt med en maskot i den ene hånden, og en bok i den andre. På banen overrakte de boken til guttelaget på 9 år.

Profilerte menn, blant annet i fotballklubben Haugesund, stiller opp som lesende forbilder for barn og unge. Vi bør alle være slike forbilder, skriver innsenderen.

Siri Vikse Biblioteksjef i Haugesund kommune

Jeg var ingen sterk leser da jeg var liten. Jeg kan ikke huske at jeg hadde noe forhold til litteratur eller det å lese i det hele tatt. Jeg elsket imidlertid å klatre i trær, og å disse så høyt det bare gikk an, eller å sykle veldig fort. Jeg var et barn som rømte hjemmefra for å gå til barnehagen på andre siden av byen da jeg var 4 år. Jeg hadde ikke tid til å sitte i ro.

Men jeg hadde hele tiden foreldre som leste for meg, som sørget for at fantasien og ordene ble min venn. Jeg husker bilturer i sommerferien med lydbok på bærbar kassettspiller, som veide fem kilo, med bok til. Vi hadde 5–6 historier som ble hørt og lest i stykker. Det å høre og lese de samme historiene igjen og igjen, og kunne følge teksten i boka samtidig som jeg hørte historien lest opp, gjorde at jeg knakk lesekoden på disse bilturene. Mens verden suste forbi utenfor forsvant jeg inn i en annen verden.

I mange år har vi snakket om det digitale klasseskillet, men da med tanke på hvem som ikke har tilgang til teknologien. Ser vi nå et nytt skille; der de med ressursene tar bort skjermen, mens de uten blir sittende foran skjermen, i det billedlige mørket?

Hva om de hadde gitt meg en skjerm istedenfor?

Det finnes mange veier til Rom, men det spørs om vi ikke har gjort veien vår litt for vanskelig. Når kun 13 prosent av norske tiåringer oppgir at de liker å lese er det grunn til bekymring. Vi vet også at norske barn scorer svakere på lesekompetanse sammenlignet med andre skandinaviske land. Igjen; det er grunn til bekymring. Vi blir ofte gode på det vi liker å holde på med, og det er relativt lett å se sammenhengen her.

Tilgang og forbilder

Et nytt klasseskille?

Vi er i ferd med å skape et klasseskille; de barna som har foreldre med tid og ressurser introduseres oftere til litteratur og kultur. De familiene som ikke har mulighet til å ta med barna på biblioteket, som ikke har tid til å lese for sine barn, ta dem med på teater eller kino, hvor får de sine kulturelle introduksjoner? På en skjerm. I mange år har vi snakket om det digitale klasseskillet, men da med tanke på hvem som ikke har tilgang til teknologien. Ser vi nå et nytt skille; der de med ressursene tar bort skjermen, mens de uten blir sittende foran skjermen, i det billedlige mørket?

Det vi alle kan gjøre, uavhengig av ressurser, er å være gode forbilder, ressurspersoner, noen å se opp til for barn og unge rundt oss. Lån en bok på biblioteket, og sett deg ned og les sammen en halvtimes tid hver dag. Snakk sammen om det dere leser. Les en bok mens du venter på bussen, som en voksen er du noen å se opp til uansett om du har egne barn eller ikke. Gå foran med et godt eksempel.

Bokstuntet i forbindelse med fotballkampen i Haugesund var startskuddet for kampanjen Lesende forbilder, der voksne profilerte menn i Haugesund stiller som lesende forbilder for barn og unge. Målet er å skape nysgjerrighet og leseglede, spesielt hos gutter, men også hos barn og unge generelt. Fotballspillere, forfattere, musikere, kunstnere, idrettsutøvere, de har nå det til felles at de er lesende forbilder.

Hvis våre barn ser at foreldrene leser, voksne de treffer på fritiden leser, og de voksne snakker om hva de leser og snakker med barna om det de leser, hvis det leses på vei til skolen, på stranda, i parken – overalt leses det! Hva tror du de vil ha lyst til å gjøre selv? Å være et lesende forbilde er et enkelt valg, men kanskje vanskelig å gjennomføre? Prøv allikevel.

