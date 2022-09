Altibox sitt monopol må brytes!

DEBATT: Kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox hevder konkurransen om tv-kundene aldri har vært større. Dette er i beste fall en omskriving av virkeligheten.

Kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox viser til hard konkurranse, men i virkeligheten holder Altibox-nettverket store deler av Norges befolkning som gisler, argumenterer Trond Bjorøy Larsen.

Trond Bjorøy Larsen Administrerende direktør, NextGenTel & Telio

På en elegant måte utelater han viktige fakta. I utgangspunktet ser det trivielt ut – som at det tilsynelatende er konkurranse i fiber- og TV-markedet. Sannheten er at forbrukerne er uten valgmuligheter fordi det eksisterer lokale monopoler. Bryter du ned norgeskartet er det oppsiktsvekkende mange som kun kan velge en leverandør på bredbånd.

Ifølge offisielle statistikker (Nkom) kan 50 prosent av Norges befolkning kun velge en leverandør (kilde: Nkom). Når vi fra samme statistikk vet at 89 prosent velger samme leverandør på tv- og bredbånd, er det åpenbart at det ikke er valgfrihet for kundene. Det virker heller ikke spesielt troverdig når Norges største leverandør på bredbånd og TV-pakke hevder at i deres kundebase velger 30 prosent kun bredbånd.

Mange er Altibox-gisler

Fakta er at Altibox-nettverket holder store deler av Norges befolkning som gisler. Vi hadde aldri akseptert bare én dagligvarekjede, bare én bank eller at bare én strømleverandør fikk dominere. Dette godtar vi – enn så lenge – innenfor bredbånd. Praksisen gir høyere priser for forbrukerne. Altibox kaller i mange sammenhenger sin monopol- forretningsmodell som «Den norske modellen».

Pirker vi i «Den norske modellen», handler modellen i all enkelhet om å melke kundene med henvisning til hvem som har lagt fiberen. «Den norske modellen» har eksempelvis ført til at kundene til Altibox har vært uten TV 2 siden april. Videre hevder Veggeland at de som kjøper flere produkter får en god deal. Vi i NextGenTel mener det er feil at du skal bli straffet og få en dårligere pris hvis du ikke kjøper totalpakken. Det blir feil å sammenligne dette med forbrukervarer.

I bankbransjen har man en produktpakkeforskrift som fungerer slik at en bank ikke kan tilby en tjeneste på vilkår av at kunden samtidig skaffer seg en annen tjeneste. Man kan heller ikke gi særlige gunstige vilkår av at kunden samtidig kjøper flere tjenester. I bredbånds- og TV-markedet er det en lapskaus av priser, rabatter og innelåsnings-effekter som bare har en hensikt – å forvirre markedet og kundene.

Kundene vil ha valgfrihet

Fakta er at du får en høyere pris på bredbåndspakken din fra Altibox om du ikke også velger TV-pakken. Offisielle statistikker fra Nkom viser dessuten at snaut 90 prosent av befolkningen har samme leverandør på tv og Internett.

Det følger av konkurranseloven og EU/EØS-rettspraksis at dersom en aktør har en markedsandel over 50 prosent, foreligger det som oftest en dominerende posisjon. I andre bransjer reguleres man om man har over 40 prosent markedsandel. Altibox-nettverket har definitivt en dominerende posisjon i sine markeder. Dette fordi de har vært gode og effektive. Men heldigvis for forbrukerne er det tverrpolitisk enighet på Stortinget om at det må kraftfulle endringer til. Norsk Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) varsler derfor regulering av bransjen. Regulering er helt nødvendig og Altibox nettverket må reguleres i samme ånd som Telenor.

Vi i NextGenTel gjennomførte nylig en undersøkelse i befolkningen gjennom InFact. Undersøkelsen slår fast at rundt halvparten av befolkningen ville vurdert bytte av leverandør om det ga lavere priser. Det norske fiber- og TV-markedet står inntil videre i en gisselsituasjon og det er forbrukerne som er gisler.

Vi må bli kvitt monopolet!

Vi i NextGenTel ønsker at vi sammen skal skape en «sunn balanse» mellom valgfrihet for kunden for å bli kvitt monopolet, sunne marginer for tjenesteleverandørene, som oss i NextGenTel, og bærekraftige nok marginer til at utbyggerne av nettene (Telenor/Altibox) får avkastning på sine investeringer. Her er det bare til å se på strømmarkedet. Selv med intens konkurranse siden 1990-tallet, har fortsatt den lokale aktøren (i dette tilfelle Lyse) en markedsandel tett opp mot 70 prosent. Slik er det jevnt over i hele landet.

Det er god grunn til å tro at det vil ta lang tid før nasjonale aktører klarer å spise store markedsandeler fra lokale/regionale aktører. Men valgfriheten for kunden må være der!