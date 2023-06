Du inviterte aldri til debatt, Jan Inge!

Karoline Skarstein i FRI Rogaland skriver her om hvorfor hun ikke vil delta på Wonderful World-festivalen i en debatt der også professor Anne Kalvig skal delta.

Karoline Skarstein Leder, FRI Rogaland

FRI Rogaland drives på 100 prosent på frivillig basis. Det er ingen som hever lønn, ingen som er ansatt. Jeg er der fordi jeg bryr meg. Og jeg bruker enormt mye tid hver eneste uke på å møte og snakke med mennesker med alle slags meninger om både kjønn, Pride, seksuell legning og annet. Jeg har vært fylket rundt de siste året og snakket om kjønn.

Og jeg møter mennesker daglig som er uenig med meg. Men, de sitter ikke og kaller transpersoner som meg for mannsfetisjister, slik Anne Kalvig [som skal delta på Wonderful World] omtaler transpersoner. De feilkjønner meg ikke. Stempler meg ikke som pervo. De beskylder meg ikke for å være farlig for barn og kvinner. Og de klarer å vise respekt for meg og andre transpersoner som mennesker, selv om vi er uenige. Det gjør ikke Anne Kalvig. Hun går lengre, mye lengre.

Da to kollegaer av henne fikk publisert en vitenskapelig artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning nylig, omtalte hun dem som «ein mann som meiner han er kvinne og ei kvinne som meiner ho er kjønnslaus». Andre ville kanskje møtt dem med motargumenter. Men Kalvig er sjeldent interessert i å diskutere innhold. Hun gikk på identiteten til skribentene.

I et langt innlegg på Facebook går hun så videre til å koble kjønnsforskning til pedofili. Det har hun for så vidt gjort flere ganger. Før hun ender med å promotere den kommende boken sin som «ei bok om kjønnsidentitetsideologiens overtaking av kultur og samfunn, og skadeverknadene dette har for kvinner og barn især, men også for oss alle kva gjeld vitskapeleg tenkemåte og høve til å gjera kunnskapsbaserte, politiske avgjerder».

Anne Kalvig er heller ikke bare professor, slik Jan Inge Reilstad skriver, hun er også nestleder i en norsk fraksjon av en ytterliggående internasjonal bevegelse stiftet med mål om å svekke transpersoners rettigheter.

Ikke et «motarrangement»

Da debatten ble presentert, skrev festivalen at det var så høy temperatur rundt trans. Og det er jeg helt enig i. Transfolk flest merker det hver eneste dag, på gaten, på bussen, på skolen, i kommentarfelt osv. Da er det rart å gjøre som festivalen her gjør å gå helt ut til den ytterste ytterkant. Og så rase over at ingen av det de kaller «transvennlige» ville stille.

Så det vi i stedet gjorde, da vi fant ut at det også denne uken er en konferanse om kjønnsforskning ved UiS, var å invitere noen av deltakerne til Sølvberget for å snakke om det samme temaet, – som en del av en samtaleserie FRI har jobbet med ganske lenge. Også for å vise at det går an å ha saklige, ryddige, skikkelige samtaler om tematikken.

Jan Inge Reilstad går ut fra at vi bare inviterer til samtaler der alle er enige. Jeg har ikke helt oversikten over hva disse fagpersonene mener om temaet. Det eneste jeg vet er at de faktisk jobber med disse problemstillingene akademisk. I motsetning til noen av deltakerne på festivalen Wonderful World.

Det er også rart å angripe Sølvberget for å ta imot oss. Jan Inge Reilstad er fullt klar over hvordan kulturinstitusjoner kan åpne rom for arrangementer uten å nødvendigvis være enig i alt av innhold hele tiden. Den samme holdningen har nok også Tou [tidl. Tou Scene, der Wonderful World arrangeres].

Legger ikke opp til debatt

Det er ikke vår plikt å delta på alt av arrangementer vi inviteres til, spesielt ikke når premissene ble lagt slik Wonderful World gjorde det. I april ble jeg kontaktet med spørsmål om å holde et innlegg på Wonderful World, med muligheten for en liten samtale med de andre deltakerne etterpå. Det opplevdes ugreit å være eneste transpersonen som, slik Jan Inge Reilstad selv beskriver det, representerer det «transvennlige» synet i en slik setting. Spesielt når det ble tydeliggjort at det sannsynligvis ikke kom til å bli noe særlig mulighet til dialog etterpå.

Det har aldri vært meningen deres å ha en debatt. Når noen av deltakerne har så ekstremt ytterliggående holdninger og meninger, er det helt naturlig å kunne imøtegå dem i en samtale. Jeg spurte også, men fikk beskjed om at det ikke gikk pga. «tiden». Folk skulle tross alt se flere ting. Det på tross av at programmet til festivalen er fullt av nettopp samtaler, dialoger. Det oppleves rett og slett ikke verdt å bruke tid på.

Så er det første gang jeg har opplevd å bli hengt ut, sammen med andre, for å si nei til å delta på et arrangement. Ville de vært like villige til å henge ut deltakere som takket nei til andre deler av programmet deres?

Transpersoners hverdag

Og vi kan godt snakke om J.K. Rowling. Jeg har snakket mye om Rowling. Men kan vi da også snakke om angrepene mot transpersoners rettigheter verden over? Om Uganda, som nå innførte dødsstraff for skeive, med oppfordring til å varsle myndighetene om man kjenner noen? Eller de nå flere hundre lovforslagene i USA som sensurerer barnebøker, fjerner rettigheter og oppfordrer lærere til å varsle foreldrene til elever de mistenker kan utfordre normer for kjønn?

Kan vi snakke litt om de horrible levekårsutfordringene til transpersoner? Kan vi snakke om hatkriminalitet? Kan vi snakke litt om terrorangrepet i Oslo i fjor? Kan vi snakke litt om at alle skeive organisasjoner nå må ha tett kontakt med politiet hele sommeren fordi vi er vurdert som terrormål? Kan vi snakke litt om mobbingen og trakasseringen? Kan vi snakke litt om holdninger?

Veldig rart

Festivalsjefen kunne tatt kontakt, vi kunne gått i dialog, han kunne lyttet til hvorfor dette er vanskelig, hvorfor så mange sier nei. Vi programmerer en hel rekke debatter og paneler på Pride selv, og hadde jeg opplevd at én side hadde så vanskelig for å stille, ville jeg nok spurt om hvorfor. Og i alle fall aldri gått til Aftenbladet i håp om å skape oppmerksomhet om egen festival. Det er veldig rart.

For litt over ett år siden tok jeg faktisk kontakt med KåKå for å invitere dem til å programmere noen av debattene til Pride. Nettopp for å gi noen utenfra muligheten til å også sette noen av samtalene.

Det finnes mange der ute som er kritiske til trans. Jeg kjenner flere av dem, har møtt flere av dem, og de kunne bidratt med spennende perspektiver på Wonderful World. Det er absolutt mange viktige og nødvendige debatter rundt trans og kjønn. Men festivalen virker å være mer opptatt av å lage show. Det showet er det tydeligvis ganske mange som ikke ønsker å delta på.