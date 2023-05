Det unike fellesskapet i åpen barnehage

DEBATT: Som prest har jeg alltid tenkt at noe av det mest unike med kirka er det radikalt inkluderende fellesskapet. De siste månedene har jeg fått erfare et nytt unikt fellesskap.

Åpen barnehage er et fantastisk konsept.

Marius Handegard Økland Stavanger

Jeg er for tiden i foreldrepermisjon og har lenge kjent til konseptet åpen barnehage. Men jeg har alltid tenkt at dette ikke var noe for meg. Barna våre kommer til å bruke mer enn nok tid i barnehage og på skole – hvorfor starte institusjonaliseringen enda tidligere?

Men det er en vesentlig forskjell på Åpen barnehage og «vanlig» barnehage. I Åpen barnehage er man nemlig sammen – både voksne og barn.

Så da guttungen vokste og plutselig fikk stikk-kontakter og potteplanter som sine nye favorittleker, kjente jeg at nå var tiden inne. Vi dro til Veden åpen barnehage på Tasta og fikk en strålende opplevelse.

Her møtes barn, mødre, fedre, medmødre, besteforeldre og ansatte. Her får barna utfolde seg, utvikle seg og oppleve samspill. Vi voksne får litt sårt tiltrengt voksenkontakt. Og vi blir sett, bekreftet og heiet på, av to superhelter av noen ansatte.

Det eneste minuset med dagens ordning er at vi kun får bruke den ene halvdelen av barnehagens bygg. Vi er mange som hadde satt pris på mer plass og håper kommunen kan godkjenne for dette så fort som mulig.

Takk til Stavanger kommune for et supert tilbud! Og takk til alle i barnehagen som bidrar til å skape det vi mennesker trenger mest av alt: inkluderende fellesskap.