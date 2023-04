Stavanger og cruiseturismen: Hva er prisen for popularitet?

DEBATT: Stavanger er en av Norges mest populære destinasjoner for cruiseturister, med sine vakre omgivelser og attraksjoner som Preikestolen og Lysefjorden.

«Det er nødvendig å revurdere cruiseturismens innvirkning på Stavanger og iverksette tiltak for å redusere dens miljøavtrykk», skriver Diyako Baroz.

Diyako Baroz Stavanger

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Men ifølge en rapport fra NHO (2019), kan det hende at denne populariteten kommer med en høy miljømessig kostnad. Rapporten viser at cruiseturister legger igjen minst penger i Norge og har de høyeste CO₂-utslippene sammenlignet med andre turistgrupper.

Selv om cruiseskip skaper arbeidsplasser og bidrar til den lokale økonomien, må det finnes en balanse mellom økonomisk gevinst og miljømessig bærekraft.

Hva betyr dette for Stavanger og dens innbyggere? Ifølge NHO-rapporten bruker cruiseturister i Norge i gjennomsnitt 650 kroner per døgn og oppholder seg i landet i 4,1 døgn. Til tross for at de bidrar til lokal økonomi, viser tallene at de gir mindre økonomisk støtte enn andre turistgrupper. Videre slipper de ut 659 kilo CO₂ per passasjer, med et forhold på hele 247 gram CO₂ for hver krone brukt i Norge.

Alarmerende

Denne statistikken er alarmerende for et land som Norge, som har forpliktet seg til å bekjempe klimaendringer og redusere CO₂-utslippene. For Stavanger og dens innbyggere kan denne populariteten blant cruiseturister ha konsekvenser for både miljøet og den lokale økonomien. Den økte trafikken av cruiseskip kan føre til økt støy og forurensning, samt belastning på lokale ressurser og økosystemer.

Avfallsproduksjon og avfallshåndtering er også en bekymring. Det kan påvirke det marine livet i og rundt Stavanger. Selv om cruiseskip skaper arbeidsplasser og bidrar til den lokale økonomien, må det finnes en balanse mellom økonomisk gevinst og miljømessig bærekraft.

Redusere miljøavtrykk

Det er nødvendig å revurdere cruiseturismens innvirkning på Stavanger og iverksette tiltak for å redusere dens miljøavtrykk. Stavanger bør også se på muligheter for å tiltrekke seg mer bærekraftige turistgrupper som bidrar mer til lokal økonomi og har lavere CO₂-utslipp. Dette kan oppnås ved å fremme økoturisme, kultur- og naturbaserte aktiviteter, samt oppmuntre til bruk av lokal mat og drikke. Cruiseturismen har utvilsomt bidratt til økonomisk vekst i Stavanger, men det er viktig å vurdere de langsiktige konsekvensene og sikre en bærekraftig fremtid for både byen og dens innbyggere.