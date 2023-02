Skolene på Vestlandet bør starte en time senere

DEBATT: Skolen bør starte senere om morgenen. Jeg hadde fått mer ut av skoledagen da.

Dersom ungdommer får sove en time lenger om morgenen, vil vi lære mer og trives bedre på skolen.

Martha Hjelmervik: Elev ved Kannik skole

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ville ungdommer lært mer dersom man starter senere på dagen? Mange elever er veldig trøtte når skolen starter, spesielt ungdommer. Når man må starte på skolen tidlig, blir det vanskelig å følge med i timen. Selv starter jeg på skolen klokken 08.15, og jeg må stå opp klokken 06:30 for å gjøre meg klar og for å komme tidsnok til skolen.

Ofte er jeg veldig trøtt den første timen og ikke får med meg så mye av undervisningen. Ungdom trenger mye søvn, mye mer enn de voksne. Jeg legger meg klokken 22 hver kveld, men sovner som oftest ikke før klokken 23.30. Dette betyr at jeg ikke får mer enn 6–7 timer søvn hver natt, noe som er altfor lite.

Ifølge en undersøkelse gjort ved Nasjonal kompetansetjeneste i søvnsykdommer i Helse Bergen, sover 85 prosent av norske ungdommer for lite. Ingvild West Saxvig, en av forskerne bak undersøkelsen, mener at mange ungdommer med fordel kunne begynt senere på skolen. Hun mener at det er naturlig for ungdom å være b-mennesker. Det betyr at de legger seg sent og derfor må stå opp senere. Det er fordi de fleste ungdommer ikke klarer å sovne tidlig, man kan heller ikke tvinge en ungdom til å sovne.

Den viktigste grunnen til at ungdommer trenger å sove lengre er at søvnmangel kan føre til psykiske problemer og dårlige evner til å takle daglige utfordringer og press, som for eksempel lekser, skole og fritid. Jeg er også trøtt etter skolen. Det gjør at jeg ikke alltid orker å være sosial og det er utfordrende å gjøre lekser. Jeg leste på en nettside at, spesialist i psykiatri og overlege ved Valen sykehus, mener at barn og unge på Vestlandet bør begynne en time senere på skolen enn barn på Østlandet, fordi solen kommer senere opp her i vest enn den gjør i øst.

Hun mener derfor at det er urettferdig at barn som bor på Vestlandet må stå tidligere opp enn barn på Østlandet. Hvis vi hadde begynt skoledagen en time senere, ville det påvirket ungdommens psykiske og fysiske helse positivt, mener jeg. Dette vil spare samfunnet for store kostnader i helsebudsjettet. Det vil også bidra til at færre ungdommer faller ut av skolen. I tillegg ville læreevnen gått opp blant ungdom. Derfor burde skolen begynt senere.