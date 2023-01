Snakk med og ikke til næringslivet!

DEBATT: Tillitskrisen handler om at næringslivet ikke blir lyttet til. Talende nok reiste næringsministeren seg og forlot salen da Kyrre Knudsen i SR-Bank skulle forteller om næringslivets forventninger for 2023. Denne regjeringen snakker til næringslivet. Ikke med.

Vi tror ikke på skylddeling for den lave tilliten fra næringslivet. Hovedansvaret ligger på regjeringspartiene. Statsministeren kom ikke til Solamøtet, næringsminister Vestre kom, men dro før første pause.

Terje Halleland Stortingsrepresentant Frp

Roy Steffensen Stortingsrepresentant Frp

Tillitskrisen mellom næringslivet og Rogalandsbenken var noe som preget årets Solamøte. Til Radio Haugaland sa Hadia Tajik (Ap) nylig at dette måtte hele benken dele skylden for. I et leserbrev i Aftenbladet, skriver Geir Pollestad (Sp) at vi har en regjering som lytter.

Vi er uenig med begge. Vanligvis deltar statsministeren på Solamøtet. Støre kom ikke, men Ap/Sp-regjeringen deltok ved næringsminister Jan Christian Vestre. Han holdt det første innlegget, og forlot møtet like etterpå, før første pause.

Regjeringen mest skyld

Vi tror ikke på skylddeling for den lave tilliten. Hovedansvaret ligger på regjeringspartiene. Når næringslivet føler at politikken går imot dem, synker naturligvis tilliten. Hadde Frp vært i posisjon, skulle vi gjerne påtatt oss ansvaret, men Ap/Sp løser alle saker kun ved samarbeid med SV. Alle initiativ fra andre partier blir møtt med en kald skulder.

Tallene fra undersøkelsen er oppsiktsvekkende. Dette må regjeringen ta på alvor. Vi besøker ofte bedrifter i vårt fylke. Gjennomgangstonen er at man opplever å ikke bli hørt. Saker som er viktige for Rogaland blir stemoderlig behandlet.

Vi ser nå for eksempel full brems innenfor samferdsel. Oljepolitikken endres, det er ingen leterunder i nye områder, byggetrinn 2 ved nytt sykehus i Stavanger er utsatt på ubestemt tid. Rogaland har stor produksjon av kraft og oppdrett, næringer som fikk store skatteøkninger i fanget, uten at det var varslet eller utredet, noen også med tilbakevirkende kraft.

Fylket har også en stor privat sektor. For disse er eierbeskatningen økt kraftig de siste 15 månedene, med mange som betaler formuesskatt og utbytteskatt. I tillegg jobber det mange med høye lønninger i regionen. De får nå ekstra arbeidsgiveravgift på toppen.

Vi får nei

Vi bor også i regionen med de høyeste strømprisene, med et næringsliv som trygler og ber om hjelp til å komme seg gjennom krisen, uten å bli hørt. Frp har ved flere anledninger tatt initiativ til at de politiske partiene må samles på tvers, og finne løsninger som kan bidra til å få situasjonen under kontroll, med kostnader næringslivet kan leve med. Hver gang blir vi møtt av en stengt dør.

På Politisk Kvarter kunne vi høre at regjeringens plan A, plan B og plan C for å håndtere strømpriskrisen, er fastprisavtaler. Men hvem vil binde seg i 5–7 år til priser som er 3–4 ganger høyere enn snittet de siste 10 år?

En anbefaling fra regjeringen om å inngå slike avtaler er ikke annet enn en erkjennelse av at man ikke tror man kan gjøre noe med den viktigste saken for fylket, de neste fem årene. Da er det kanskje ikke så rart at tilliten synker?