Å kjøre bil i Sandnes er utfordrende

DEBATT: Det er både spennende og utfordrende å kjøre bil i Sandnes. I sentrum er det stengte veier både her og der, og selv jeg, som er ekte Sandnesbu, må tenke meg om når jeg skal forflytte meg fra A til B.

Elvegata og St. Olavs gate er bare ett eksempel. St. Olavs gate har vært stengt en tid, nå skal den åpnes igjen, men da blir Elvegata stengt i stedet! Noe annet som har skjedd i trafikken i Sandnes i den senere tid, er at veier er blitt regulert til forkjørsveier. Dette gjelder f.eks. Tronesveien. Men, nei, så enkelt er det ikke. Svinger man inn Tronesveien fra Roald Amundsens gate og kjører oppover, er det skiltet forkjørsvei. Men det gjelder å følge med, for lenger oppe blir forkjørsretten opphevet selv om Tronesveien fortsetter et stykke til. Forstå det den som kan.

Noe av det mest spennende er det som har foregått helt nord i Langgata ved barnehagen som ligger der. Jeg undret meg da det ble bestemt å anlegge en barnehage der, midt i en asfaltjungel, men barnehage ble det. Så skjedde det som hele tiden er blitt kalt en «uønsket hendelse». Da fant man vel ut at det burde gjøres noen trafikale tiltak der. Første tiltak var å postere folk til å stå vakt. Der sto det da alvorlige menn (jeg så bare menn) og så på mens vi bilister passerte. Hvilken oppgave hadde de egentlig? Skulle de virke så avskrekkende at folk helt automatisk bremset ned? De forsvant etter en tid og ble erstattet av fartsmålere som viste hvilken fart man hadde når man passerte. Men hva så? Det fantes jo ikke noe skilt som anga en spesiell fartsgrense på stedet.

Hvis man f.eks. så at farten var 35 km, var det egentlig en overflødig opplysning. Det har faktisk aldri stått noe skilt med en sær-fartsgrense der. Men tiltakene forbi barnehagen sluttet ikke med dette. Man anla fartsdumper, må vite. De viste seg å ikke være noen suksess, og etter en tid ble de frest vekk. Dermed er det for tiden ingen særtiltak forbi barnehagen. Men det kommer kanskje andre påhitt, hvem vet.