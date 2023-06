Turstien langs Gauselvågen skal bygges!

DEBATT: Lagmannsretten har denne uka slått fast at det ikke er rettslig grunnlag for å ekspropriere arealer til å fullføre den etterlengtede turstien langs sjøen i Gauselvågen.

«Det er en målsetting at alle i Stavanger skal ha en tursti i nærheten av huset sitt», skriver Sara Mauland.

Sara Mauland Rødt Stavanger

Dermed må det vedtas ny reguleringsplan for å komme videre. Det er synd, men kanskje ikke overraskende at de med mest penger viser seg å ha mer makt enn andre innbyggere når det skal gjøres inngrep på privat eiendom.

Rødt og SV var de eneste partiene i kommunestyret som stemte imot å inngå et forlik med grunneiere i området om en alternativ trase. Vi fryktet at dette ville bli brukt til å trenere prosessen, og vi fikk rett, noe kjennelsen i lagmannsretten viser. Saken er i ferd med å bli en symbolsak for om det er pengemakt eller demokratiet som skal styre kommunen!

Turstier er gode folkehelsetiltak som blir mye brukt og som gir mosjon i hverdagen.

Turstien langs Gauselvågen er et prosjekt det har vært jobbet lenge med, og det har vært talløse runder med grunneierne for å finne løsninger. Gang på gang har det kommet innvendinger, enten det dreier seg om alternative traseer, bekymring for klimaendringer og havstigning, sjeldne vadefugler som beleilig har slått seg til i hagene, eller endeløse rettsrunder for å fastslå hvilke tomteverdier som skal ligge til grunn. Det begynner å bli en parodi! De av oss som ønsker seg turstien, blir beskyldt for å være drevet av misunnelse mot de som er privilegerte nok til å ha store eiendommer ved sjøen. Det er helt feil. Dette dreier seg ikke om misunnelse, like lite som det dreier seg om noen få individ som modig står imot presset fra en mektig kommune. Det handler om at de med mest penger og størst hager kan hyre inn advokater og bruke rettssystemet for å trenere og omgjøre demokratisk fattede vedtak. Det å slippe folk til vil forringe eiendomsverdien, hevdes det. Men turstien vil tilføre andre verdier.

Turstier er gode folkehelsetiltak som blir mye brukt og som gir mosjon i hverdagen. Det er en målsetting at alle i Stavanger skal ha en tursti i nærheten av huset sitt. Et mål er også at turstiene skal gi naturopplevelser. Det å legge turstien langs bilvei og jernbane, for å unngå å plage de rike i Gauselvågen, gir ikke de største naturopplevelsene. Det er også vanskelig å ha sympati med de som klager på at den nye turstien vil komme «bare» 30 meter fra stuevinduet. De fleste av oss har naboer, trafikk og forbipasserende mye tettere innpå vinduene våre enn det. Jeg skjønner godt at byens rikfolk ikke vil ha allmuen trampende over eiendommene sine, tenk om vi skulle få øynene opp for hvor store klasseskiller vi faktisk har i kommunen vår? Utsikt til sjøen og natur er i deres verden et privilegium man skal betale for.

Et offentlig rom som alle kan benytte fritt, er til gode for blant annet barnehagebarn, skoleelever og eldre. Dessverre blir stadig større deler av strandsonen privatisert og dermed utilgjengelig for allmennheten. Turstien langs Gauselvågen vil være et tiltak for å motvirke dette. Rødt i Stavanger lover at vi både vil jobbe for å få vedtatt en ny reguleringsplan for turstien, og for at denne blir gjennomført så fort som mulig!