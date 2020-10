Er det oss du ikke kaller folk, Stanley?

Sandnes-ordføreren sier nei til vindmøller i området der han selv bor. Men her vi bor, her selger han gjerne jorda si og ønsker 50 vindmøller velkommen.

– Vi lever livene våre i områdene Stanley Wirak vil bygge vindmøllepark, skriver Dina Eik.

Dina Eik Lunddøl og turgåer

Her er jo ikke folk, påstår Stanley Wirak. Er vi ikke folk i hans øyne?

Bare for å ta det banalt presist: Vi bor ikke akkurat der vindmøllene skal stå, men vi lever livene våre i områdene Stanley vil bygge vindmøllepark. Men det var da vel ikke snakk om å gjøre boligfelt om til vindmølleparker i Sandnes heller?

Bare 4 av 20 grunneiere bor i området

Stanley er for at vindmøller eller ei skal bestemmes lokalt. Der er vi enige. Han fremstiller også det at han inngikk avtale med Norsk Vind om en giga utbygging i Lund- og Sirdalsheiene som om han nærmest gjorde et personlig offer fordi de lokale ville det.

Det er jo meget relevant i den sammenhengen å nevne at bare 4 av 20 grunneiere faktisk bor og lever i området som de nå har overlatt til Norsk Vind. Så det Stanley fremstiller som at hele bygda var for og at han måtte bare fint føye seg, var i realiteten fire lokale grunneiere og resten utflyttere som lever livene sine andre steder.

Men nok om Stanley, han får stå for sin egen dobbeltmoral. Hvorfor er det slik at den lokale motstanden mot vindmølleparker er så voldsom i hele landet?

Rasering av naturen

La oss ta det åpenbare: Rasering av naturen. I Bergeheia snakker vi om et område så stort som over 2500 fotballbaner. Det skal bygges et internt veinett på 40–50 kilometer, i tillegg kommer svære riggeplasser ved hver turbin – og det er planlagt rundt 50 av dem. De skal etter planen bli opp til 250 meter høye. Eiffeltårnet er til sammenligning 300 meter.

Det er vanskelig å sette to streker under svaret om vindkraft er så miljøvennlig som man først skulle ha det til, alt tatt i betraktning. Men kan vi være enige om at urørt natur, det får vi ikke mer av? Det er ikke noe hverken vi eller teknologi kan gjenskape. Jeg tror ikke det å bygge ned naturen er svaret på klimakrisen. Jeg er ikke for at vi skal rasere heiene våre for å sende strøm ut av landet slik Norsk Vind argumenterer med i sine planer.

Lite tillitvekkende

Jeg ser at både grunneierne og Norsk Vind mener en vindpark i Bergeheia kan øke turismen i området. Vis meg den turisten som kommer til Norge for å se på vindmølleparkene våre. Jeg tror jeg skal klare å finne flere som kommer fordi vi har den naturen vi har. Det de i tillegg unnlater å si er jo at det er farlig å bevege seg i området når det er fare for isfall. Så i vinterhalvåret blir jo området i praksis farlig å være i.

Og så har vi dyrelivet. Jeg er ingen ekspert på området, men jeg er heller ikke så naiv at jeg tror at dette enorme inngrepet ikke vil påvirke dyrelivet i området.

I meldingen opplever jeg at dette bagatelliseres. Har jeg egentlig en god grunn til å ikke ha tillit til det Norsk Vind skriver til NVE? Jeg mener jeg har det. La meg ta noen eksempler:

Jeg har i snart 40 år gått på heia her jevnlig, og kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen av området. Og når jeg også vet at Miljødirektoratet gjentatte ganger – siden 2015 – har refset det slette arbeidet som gjøres med å kartlegge natur- og miljøhensyn i disse sakene, ja da blir jeg bekymret for om de faktisk tar naturhensynet på alvor.

Alle grunneiere som nå har inngått avtaler med Norsk Vind om utbygging i Bergeheia skrev under på at de skulle tie stille om avtalen. Bransjen jobber aktivt for å gå under radaren til folk. Det er lite tillitvekkende!

Hvorfor alt hemmeligholdet?

Det er lett å tenke at om dette virkelig hadde gagnet fellesskapet og lokalsamfunnet, hvorfor da alt hemmeligholdet? Ville det ikke vært lurt å gå høyt ut med alle fordelene vi som lever i dette området får av disse vindparkene? Vi er da fornuftige mennesker, vi også.

Rett overfor Bergeheia ligger Tonstad vindpark, som nå stevnes av kommunestyret i Sirdal for brudd på avtaler. Det lokkes med muligheten for lokal sysselsetting, men erfaringen fra Tonstad vindpark er en annen.

Kikker du sørover når du er i Bergeheia ser du vindmølleparken Tellenes. Det du samtidig ser da er masse penger som forsvinner ut av landet og til skatteparadiser. NVE kunne ikke gjøre rede for hvem som eide selskapet de hadde gitt konsesjon til da TV2 spurte. Journalistene avslørte at postadressen til eierne er til Caymanøyene.

Kikker du litt vest for Tellenes så ser du mot Egersund som nylig ble omtalt i VGs sak om vindutbyggernes hemmelige støyavtaler. Naboer ble tilbudt penger for å tåle helseskadelig støy og fraskrive seg retten til å klage for all fremtid. Og forresten, heller ikke i Egersund har utbygger holdt seg til planen, naturen ble vesentlig mer rasert enn det de faktisk søkte om.

Kikker du litt lenger øst, ser du vindparken på Lista som ikke ligger langt fra der Norsk Vind fikk konsesjon til å bygge Skorveheia Vindpark. Heller ikke der stemte Norsk Vind sine planer med det de opprinnelig hadde sagt og prosjektet gikk på et tap i høst.

Motstanden har ikke stilnet

Vi ser allerede vindparker i alle retninger her hvor jeg bor i Lund kommune, og vi har faktisk en del erfaring med dette nå. Noter dere at motstanden lokalt ikke har stilnet, den har blitt større.

Heldigvis bor vi i et demokrati hvor grunnsteinen er det folkelige engasjementet og muligheten for å organisere seg og bli hørt. Så min bønn til NVE og politikerne som får Bergeheia på høring: Hør på oss!

Vi er folk vi også, vi som faktisk lever her.