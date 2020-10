Mangler Universitetet i Stavanger et tilbud i filosofi?

UTDANNING: Filosofi som fag og program er oppsiktsvekkende fraværende ved Universitet i Stavanger. Riktignok har enkelte studier krav om Ex Phil, men dette kurset er i beste fall en smaksprøve – og i verste fall en vaksinasjon mot filosofisk interesse.

Innsenderen ønsker at Universitetet i Stavanger begynner å tilby filosofi. Bilder viser filosof Arne Næss. Foto: Cornelius Poppe

Debattinnlegg

Pål Ingsøy Dr.scient, Sandnes

Det tilbys dessuten spredte kurs i vitenskapsfilosofi og etikk – gjerne tilpasset profesjons og doktorgradsstudier – men et systematisk studieprogram med filosofi som kjerne finnes dessverre ikke. Årsenhet i filosofi, eller mastergrad er ikke noe som tilbys. Dette står i motsetning til både universitetene i Bergen og Oslo, der man har bachelor og mastergrads-programmer i filosofi.

Filosofi en vakthund

Spørsmålet om hva filosofi er leder gjerne til diskusjon, men de fleste vil være enige om at filosofi innebærer en kritisk evaluering av de andre vitenskapene og av enhver type kunnskap, inkludert vitenskapelig kunnskap. Filosofien kan hevdes a være en vakthund; det som ikke holder mål blir avvist i likhet med det som er overflødig.

Den er først og fremst denne vakthunden som fundamentalt skiller akademia og vitenskap fra entreprenørskap, journalistikk, synsing og ren svindel. Uten et slikt skille sager universitetet over den greina det sitter på, og vil neppe kunne oppnå den anerkjennelse og status det fortjener.

Mange vil dessuten argumentere at filosofien også har en mer positiv side. Noen mener at den kan åpne døra for et mer harmonisk, meningsfylt og «egentlig» liv, og at den leverer nyttige begreper til diskusjonen av eksistensielle og etiske spørsmål.

Lovlig, men uetisk

Dette er viktig også for næringslivet der man ofte finner en altfor overfladisk holdning til etikk som oppfattes synonymt med juss og paragrafer. Man glemmer at det finnes tallrike virksomheter som navigerer innenfor alle lover og regler, men uten at resultatet blir særlig etisk. Et dagsaktuelt eksempel er vindmøllene som bygges med 20 år gamle konsesjoner.

I en tid da religiøse dogmer forvitrer i Europa, og teknologien forandrer våre liv tilsynelatende uten kontroll, er det mye som taler for at universitet bør påta seg å etablere et filosofisk program. Programmet kan i begynnelsen være et åpent seminar uten for mange formelle krav, men ganske snart bør det være mulig å tilby et studieopplegg med filosofi som hovedingrediens.

