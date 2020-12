Derfor må vi redde reiselivet i Rogaland

KORONAKRISE: NHOs ferske medlemsundersøkelse viser at 45 prosent av respondentene fra reiselivsbedriftene i Rogaland planlegger oppsigelser. 30 prosent av dem frykter nå konkurs.

Den dagen vi kan være sosiale igjen, trenger vi favorittkafeen, dansegulvet og et ellers yrende reiseliv i Rogaland og i resten av Norge. For etter vinteren kommer våren. Foto: Pål Christensen

Tone Grindland Regiondirektør, NHO Rogaland

Merethe P. Haftorsen Direktør, NAV Rogaland

Vi frykter krisen blant restauranter, hotell og utesteder vil føre til langtidsledighet. Nå permitteres nemlig mange unge, mange innvandrere og mange med hull i CV-en.

Ja, du har sikkert fått det med deg. Vi har fått et virus og en verdens omspennende pandemi som gjør at vi skal ha minst mulig kontakt med færrest mulig folk. Det har ført til mye kjipt. Plutselig sluttet vi å reise, plutselig vi sluttet å danse, og det er svært få av oss som spiser ute. Det har ført til bunnløs krise for denne bransjen – reiselivsnæringen. Den andre smittebølgen i høst har gjort vondt mye verre.

Navs ferskeste tall forteller at i løpet av november har antallet helt arbeidsledige innen reiseliv og transport økt med 224 personer i Rogaland. Totalt er det 1.405 registrert som helt ledige innen denne gruppen, høyeste antallet av alle yrkesgrupper.

Sårbare arbeidstakere

Det er en ekstra dimensjon ved reiselivsnæringen som er verd en ekstra tanke. For masseledighet i denne bransjen, betyr masseledighet i grupper som er ekstra sårbare på arbeidsmarkedet. Hver tredje ansatt i reiselivsnæringen er under 24 år. 41 prosent har utenlandsk bakgrunn. Svært mange har hull i CV-en. For mange av disse er jobb på hotell, restaurant eller utested deres første møte med arbeidslivet – og årsaken til at de blir værende.

Nå er det lavinntektsgrupper som blir ledige, og de har større fare for å bli langtidsledige. Det er selvfølgelig ille for den enkelte, for næringslivet og for samfunnet.

Vi er flere som kan gjøre mer for å sikre at flest mulig av disse gruppene blir i arbeidsmarkedet på den andre siden av koronakrisen.

Regjeringen må sørge de beste forutsetninger for å både å skape og bevare jobber. Det må etableres kompetansehevingstiltak for ansatte som styrker omstillingsevnen. Det må fortsatt være lønnsstøtteordning for å ta tilbake permitterte ansatte.

Gi en opplevelse til jul

Bedriftene må tenke alternativt rundt rekruttering. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor. De står på hver dag for å koble arbeidsgivere med motiverte arbeidssøkere. Se om du kan ta inn lærlinger. Og tenk muligheter på tvers av bransjer. De av oss med anledning, kan også være mer bevisste. Bruk de lokale tilbudene som er åpne og trygge. Gi en opplevelse, restaurant- eller hotellbesøk i julegave i år.

Midt oppi alt dette, ser vi faktisk også lyset i tunnelen. Trolig går vi i gang med vaksinering på nyåret. Snart vil forhåpentligvis grensene åpnes igjen. Reiselivsnæringen vokste raskest av alle før korona – og vil trolig vokse videre etterpå. Den dagen vi kan være sosiale igjen, trenger vi favorittkafeen, dansegulvet og et ellers yrende reiseliv i Rogaland og i resten av Norge. For etter vinteren kommer våren. Og den skal være god og varm for oss alle.

