Jernbane må prioriteres høyere

MILJØ: Utbygging av et godt og effektivt jernbanenett over hele landet bør høyest opp på prioriteringslisten til Nasjonal transportplan.

«Direkte elektrisk drift på skinner er mye mer energieffektivt og mindre forurensende enn batteridrevet bil på vei, for ikke å snakke om fossilbiler», skriver Silvia Kriz. Foto: Carina Johansen

Debattinnlegg

Silvia Kriz Leder, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Sør Rogaland

Vi ønsker oss et samfunn for våre barn og barnebarn der de kan leve et godt liv i et godt miljø, med nok god og næringsrik mat, rent vann, ren energi og en levende natur. Vi ønsker at de skal ha gode muligheter for nødvendig transport mellom små og store steder i vårt langstrakte land, uten at det fører til store utslipp og rasering av natur. Dette samfunnet må bygges nå.

Om ni år skal vi ha halvert våre utslipp, for så raskt å utvikle oss til et nullutslippssamfunn. Vi kan ikke få til det ved å satse på større og raskere veier, slik forslag til Nasjonal transportplan gjør. Mindre veier trengs i vårt land, for transport til og fra knutepunkter, og disse veiene må holdes i god stand. Men mellom de større byene, og stasjonene imellom, bør transporten i mye større grad over på skinner. Hvorfor det? Jo, fordi et dobbeltspor for jernbane beslaglegger en tiendedeldel av arealet til en motorvei.

Jernbane kan drives av ren elektrisk energi. Direkte elektrisk drift på skinner er mye mer energieffektivt og mindre forurensende enn batteridrevet bil på vei, for ikke å snakke om fossilbiler. Og jernbanene kan, hvis vi investerer i det, gå mye fortere og frakte enda mer effektivt. Høyhastighetsbaner kan konkurrere med fly, på tidsbruk og ikke minst reisekomfort.

Det vil koste mye å bygge ut et godt og raskt jernbanenett i Norge, men lønne seg på lang sikt. Nå har vi ventet lenge nok, både på Nord-Norgebanen og på dobbeltspor på Jærbanen.