Ta hensyn til tradisjon og kulturhistoriske bindinger

Her det åpnede hovedalteret i Domkirken. Foto: Anne Ytterdal

Bjørg Ager-Hanssen Stavanger Høyre

DEBATT: Mange har tatt til ordet med meningers mot. Gode initiativ er delvis møtt med sarkasme, som i Aftenbladets beskrivelse (26.4.) av snusdåsen i diskusjonen rundt arkeologiske utgravninger.

Selv har jeg ved to anledninger kunnet utdype skeptisk til rivning av kapellet i vår egen kirke (Aftenbladet 20.1.). Mine argumenter blir kanskje sammenfattet i innlegget til Frode Daniel Søiland (Aftenbladet 30.4.) som skriver: «De immaterielle verdiene, opplevelsene og tilknytningen til Domkirkens interiør er noe som må tas hensyn til.» Er det naivt å nevne at et historisk alter i en middelalderkirke som på nasjonalt nivå må betraktes som en del av en viktig kulturskatt – er et ansvar som pålegger landets riksantikvar et særlig trykk?

Jeg vil igjen minne om at 1940- (42) – tallet for siste renovering av det sittende alteret representer en tidsperiode der minst tre generasjoner er blitt konfirmert eller viet ved alteret man nå vil rive. Den eldste stamme av brukere er i ferd med å dø ut, den neste er godt representert, og barnebarna synes det er stas å bli viet eller overvære en vielse i byens ærverdige dom.

Hvorfor skal vi måtte oppleve nok en vital forandring i byens liv, vi som er på grensen av å nå det siste ord i kirken. Jeg håper enda på å slippe drastiske forandringer i kirken som ble min, og som størsteparten av byens befolkning har et forhold til. Riksantikvarens svar følges nøye i en by som stolt skal feire sitt jubileum med utgangspunkt i en domkirke som er Norges eldste «stående» katedral. Måtte det tas hensyn til tradisjon og kulturhistoriske bindinger.