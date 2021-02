Med MDG bak rattet, blir det ikke flere grå asfalttorg

BYUTVIKLING: Det er nye tider og ny politikk. Barn skal prioriteres høyt i Stavanger, også når det gjelder byutvikling.

Vi har også planer om å oppgradere den vakre og historiske Byparken. Med gode grep kan vi gjøre dette til et sted folk oppholder seg, og ikke bare fyker gjennom på vei fra bussen til sentrumshalvøya. Foto: Ove Heimsvik

Håkon Fossmark Kommunestyremedlem i Stavanger (MDG)

Stavanger skal tilrettelegges for barn og barnefamilier. Det skal være en by, mener Miljøpartiet De Grønne, med ren og frisk luft, hvor gater åpnes for byliv, der mennesker prioriteres over biler. Hvor det blir mindre betong, asfalt og parkeringsplasser og mer grøntområder, natur og lek.

Sivilarkitektene Grimnes og Jacobsen i Nettverket Byutviklingens lange linjer virker ikke å være begeistret for hvordan Miljøpartiet De Grønne tenker om byutvikling. De stiller spesielt spørsmål rundt hvorfor barn prioriteres høyt når det nå skal gjøres endringer på Tjensvolltorget og i Byparken.

Vårt enkle svar er at en by som er god for barn, den er god for oss alle.

Bilfrie Tjensvoll

Snart skal Tjensvoll torg oppgraderes. Tjensvoll er en svært god bydel å bo i. Byplanleggerne var tidlig ute da de allerede på 1970-tallet sørget for bilfrie gater, god kollektivframkomst, variert bebyggelse og store grøntområder. Bydelens midtpunkt, Tjensvolltorget, har dessverre forfalt. Det er i dag kaldt, vindfullt og ugjestmildt. Derfor planlegger vi en oppgradering.

Beboerne på Tjensvoll sier de ønsker mindre betong. De vil ha mykere flater, flere grønne og blå innslag. De ønsker mulighet for lek, aktivitet og gode samlingsplasser, som uteservering, sitteplasser, lekeapparater. Et sted de kan oppholde seg på, ikke bare rase gjennom på vei til og fra butikken. Det vil vi gi dem.

Så lenge Miljøpartiet De Grønne er med og styrer Stavanger, blir det ikke flere grå asfalttorg, som Hillevåg torg og Tusenårsstedet dessverre ble i forrige tiår.

Vi har også planer om å oppgradere den vakre og historiske Byparken. Med gode grep kan vi gjøre dette til et sted folk oppholder seg, og ikke bare fyker gjennom på vei fra bussen til sentrumshalvøya. Det kan bli et sted der barnefamilier og mennesker i alle aldre kan sette seg ned og nyte lek og natur.

Mer natur, mindre betong

Ajaxparken, Geoparken og Fargegata er i dag grunn nok i seg selv til å reise til sentrum. Det vil vi Byparken også skal bli. Da får vi mer besøk i sentrum, mer handel og flere kunder for de næringsdrivende.

Og uansett om det dreier seg om Tjensvolltorget, Byparken eller andre byutviklingsprosjekter: Vi skal alltid legge til rette for mer og bedre biologisk mangfold i vår tett bebygde by. Vi kan åpne flere bekkeløp, som for eksempel deler av Skolebekken. Vi kan anlegge flere blomsterenger. Vi kan plante flere trær. Vi kan la være å bygge ned natur. Eller alt på en gang. Slik blir Stavanger bedre. For mennesker og miljø.