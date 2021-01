Smittevern – hvem avgjør i Stavanger kommune?

DEBATT: Hvem kan avgjøre når smittevernveilederen for ungdomsskole og videregående ikke lenger passer for voksenopplæringa ved Johannes Læringssenter?

«Mange av våre medlemmer har lenge uttrykt bekymring for smittevernet for både lærere og deltakere, og etter jul har dette eskalert», skriver Ane Rebekka Solberg og Stian Røst, tillitsvalgte ved Johannes Læringssenter. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Ane Rebekka Solberg Tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, Johannes Læringssenter

Stian Røst Tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, Johannes Læringssenter

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Som tillitsvalgte i Utdanningsforbundet på Johannes Læringssenter ønsker vi å belyse hvordan hverdagen til deltakere og lærere ved skolen er for tida. Johannes Læringssenter er en av Stavangers største skoler med en stor andel voksne elever. Mye har blitt skrevet om læreres utfordringer under covid-tida. Smittevernveiledere har blitt utarbeidet og et trafikklyssystem er skolenes ledestjerne i arbeidshverdagen.

På tross av at Johannes Læringssenter er en av Stavangers største skoler, er det ikke alle som kjenner virksomheten like godt. Her har vi barn, elever og deltakere fra barnehagealder og opp til godt voksne. I dette innlegget ønsker vi å rette søkelyset på arbeidshverdagen for lærerne på grunnskole for voksne og norskopplæring for voksne innvandrere.

Langvarig bekymring

Mange av våre medlemmer har lenge uttrykt bekymring for smittevernet for både lærere og deltakere, og etter jul har dette eskalert. Våre deltakere er en svært sammensatt gruppe. Vi har akademikere som trenger norskkurs, unge voksne som skal ta grunnskolefag, analfabeter som skal lære å lese og skrive og alt imellom dette. Felles for mange er at de er foreldre som er bosatt i hele kommunen, og noen også i nabokommuner. En følge av dette, er at de også har barn på mange av Stavangers barnehager og skoler. En stor andel av våre deltakere er avhengig av kollektivtrafikk for å komme seg til skolen. Mange har et begrenset norskkunnskap og selv om kommunen, skolen og lærere står på for å informere om smitteverntiltak, kan man ikke være forsikret om at alle forstår. I en rapport fra FHI står det at det er en høyere andel bekreftet smittet og covid-relatert sykehusinnleggelser blant utenlandsfødte som bor i Norge – vår elevgruppe. Vårt skoleslag, voksenopplæring, har ikke en egen smittevernveileder, men skal følge veilederen for ungdomsskole og videregående «så langt det passer». Vi er nå på rødt nivå, som i prinsippet betyr litt mer digital undervisning for noen grupper, maks 20 elever i klasserommet med en meters avstand.

Vår bekymring er at de som fatter beslutninger ikke har god nok kjennskap til vår skolehverdag.

Les også Går inn for å forlenge smitteverntiltakene i Stavanger til 8. februar

Les også Smitte i to barnehager i Stavanger

Les også Smitte ved tre skoler i Stavanger og Sandnes

Det er ikke bare ved Johannes Læringssenter det diskuteres heftig i disse dager. En av våre kolleger ved et annet voksenopplæringssenter har kontaktet Koronarådgivningen ved FHI med sine lignende bekymringer nylig. Hun fikk dette til svar: «Antall personer en syk person kan smitte, øker med alder, opp til et visst punkt. Det at dere har studenter mellom 20 og 60 år gjør at de har et annet smittemønster enn barn og unge. Det anbefales derfor at dere bruker rådene som gjelder for universitet, høyskole og fagskole.» Samtidig vet vi at kunnskapsministeren har blitt forelagt dette spørsmålet og svart at hovedgrunnen til at voksenopplæring skal følge denne smittevernveilederen, er at det er viktig at disse elevene år møte på skolen. På hvilket tidspunkt skal den enkeltes smittevern gå foran?

For mange lærere og deltakere oppleves det nå som et paradoks at man i mediene blir fôret med et regime: Hold avstand, ha få nærkontakter og bruk munnbind, mens regimet på skolen er tilnærmet normalt for mange grupper, men med en meters avstand.

Ikke nok kjennskap

Både lærere og deltakere er engstelige, og det merkes nå en økt slitasje blant personalet. I Aftenbladet kan vi den 15. januar lese at kommunedirektøren i Stavanger fortsatt betegner smittesituasjonen i Stavanger som alvorlig, og at han går inn for å forlenge smitteverntiltakene til 8. februar. Vår bekymring er at de som fatter beslutninger ikke har god nok kjennskap til vår skolehverdag – og vi lurer også på hvem som kan vedta at å følge smittevernveileder for ungdomsskole og videregående ikke lenger passer?