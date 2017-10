I september 2014 vedtok representantene fra H, Ap, V, SV, KrF, Sp, Pp, uavhengige, Rødt og MDG, med 58 mot 9 stemmer, en brannstruktur med en mindre stasjon i Lervig på Storhaug, og en i Schankeholen.

Ingen protester

Venstre fremmet også følgende forslag: «Det bør sikres tilstrekkelig areal for en fremtidig utvidelse av de nye brannstasjonene i Lervig og Schankeholen. Nye krav, økt befolkningsvekst, nye utfordringer med mer, kan bidra til at det blir behov for en utvidelse.» Ingen protesterte på dette.

Trengs en påminnelse

Når saken nå kommer til ny behandling, trengs det kanskje en påminnelse om poenget med brannstasjoner: Innbyggernes sikkerhet. For 30 år siden hadde vi i snitt 17 minutter på å komme oss ut, om det brant. Brenner det i dagens boliger, så har vi bare cirka 3 – tre – minutter på å komme oss ut med livet i behold. Det skyldes alle de nye materialene vi har fått inn i hjemmet. Ta det med når noen fremstiller det som en som en stor fordel å flytte den planlagte brannstasjonen lengst mulig vekk.

Kort oppsummert har vi følgende fakta: