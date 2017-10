Dersom du planlegger å skifte ut bilen de neste årene, bør du lese videre. Har du diesel- eller bensinbil og vil beholde den en stund, bør du i hvert fall lese. Regjeringen vil skru opp avgiften på de største elbilene. NAF reagerte umiddelbart på vegne av medlemmene. Å innføre avgift på de store elbilene nå er uklokt. Det vil bremse den nødvendige utskiftningen av bilparken. Fordi uten en renere bilpark, når ikke Norge klimamålene som er satt av Stortinget. Da vil politikerne fort gripe til nærmeste løsning, nemlig å skru opp avgiftene igjen. Regningen ender fort opp hos de av oss med en dieselbil i garasjen.

Tenk to skritt frem

NAF mener det er mulig å nå klimamålene. Men vi er bekymret for at tiltakene som brukes for å få ned utslippene, vil bli flere og dyrere jo nærmere vi kommer fristen. Alle vi som kjører bil er derfor avhengig av at flest mulig elbiler kommer raskt på veiene. Da er en avgift som gjør de største elbilene mindre konkurransedyktige, et feilgrep. Stortinget har vedtatt et mål om at fra 2025 skal alle nye biler være nullutslipp. Derfor bør de gjøre det enkelt for folk å velge elbil i stedet for å avgiftene de bilene de ønsker skal rulle på norske veier i fremtiden.

Bruktbilmarkedet trenger også elbiler.

Tesla får avgift fordi den er tung, ikke fordi den er dyr. Elbilene med lang rekkevidde har store, tunge batteripakker. En Opel Ampera-E, en liten familiebil med lang rekkevidde, veier hele 1620 kilo. Den er på størrelse med en VW Golf – som veier kun 1268 kilo. Jo lengre rekkevidde og større bil, jo større og tyngre batterier. Når flere store familie-elbiler med lang rekkevidde kommer på markedet, vil mange måtte betale denne nye avgiften dersom regjeringen får viljen sin. Ikke fordi bilen er dyr, men fordi den er tung. Familie-elbilene blir dyrere for alle som trenger en bil med plass til mange, med hengerfeste eller rekkevidde frem og tilbake til hytta.

Bruktbilmarkedet trenger også elbiler. Folk flest kjøper bruktbil – ikke nybil – derfor burde en avgift som bremser salget av store elbiler bekymre flere enn de som skal kjøpe Tesla til neste år. En ny elbil på veien i dag, ender nemlig opp som en elbil på bruktmarkedet.

Renere bilpark er viktig

Nærmere 70 prosent av bilene er i dag dieselbiler. Når disse en gang skal byttes ut, vil det med stor sannsynlighet være med elbiler. Da er det en fordel at det er størst mulig gode elbiler i markedet slik at flest mulig kan få en bil som passer sitt behov. En renere bilpark er viktig både for miljøet og for lommeboka. Prinsippet om at lavere utslipp gir lavere avgift bør derfor bestå.