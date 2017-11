Miljøgaten bør ha innsnevringer hvor beplantning og lys kan bidra til både å øke sikkerheten, fjerne parkering av tungt kjøretøy og gi et signal i tillegg til 30-grensen at det må kjøres hensynsfullt. (ref. eks. Sandsgata på Storhaug).

Trør klampen i bånn

I flere år har beboere i Christian Bjellandsgate hørt motorduren utenfor stuevinduet. Den lyden som bygger seg opp i det sjåførene trør klampen i bånn enten fra toppen av bakken og ned eller omvendt. Det smeller i det bilene tar nedi når de kjører over de breie fartshumpene, og det hyler i bremser i det sjåførene oppdager et lite fotgjengerfelt med innsnevring like ved krysset med Sjøveien. Det står ofte tunge lastebiler, gravemaskiner, campingvogner og lignende parkert langs denne breie gode veien som inviterer både til fart og parkering. Trafikkbildet er ofte uoversiktlig, og det er bare et under at det ikke har skjedd påkjørsler eller kollisjoner mellom biler.

Ved klage til både politi og Stavanger kommune, er svaret at veien må være sånn av hensyn til den lokale bussen og humpene er selvsagt tilrettelagt for den. Politiet har muntlig sagt at det er i Stavanger kommunes planer at gaten skal bli en miljøgate. Det har vi ikke sett noe til, så nå er det på tide at kommunen tar grep før det skjer en ulykke.

Inne til behandling

Det er mange barn i området, som bruker veien til skolen og fritidsaktiviteter. Vi har ingen å miste. Saken er inne til behandling. På torsdag blir det underskriftskampanje i nabolaget og fredag leveres dette til kommunen.