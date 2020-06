Vi trenger ONS mer enn noen gang

DERBATT: Flere av våre medlemsbedrifter, ansatte, samarbeidspartnere og leverandører kjenner nå på en utrygghet for framtiden.

ONS – eller «oljemessa» – er viktig for selskapene i næringslivet, spesielt i Rogaland, men også en konferanse og arena som er viktig for omstilling innen energisektoren. Allerede i 2014 var temaet «Changes», der blant andre Elon Musk (Tesla og SpaceX) var på podiet på Tjensvoll. Foto: Anders Minge

Debattinnlegg

Eirin Sund Regionleder, LO Rogaland

Harald Minge Adm. direktør, Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Kristin Reitan Husebø Adminstrerende direktør, Greater Stavanger

En global pandemi er en ekstraordinær situasjon og følgene kan bli store i mange bransjer. Nok en gang må vi mobilisere krefter og tenke langsiktig. Den krevende delen blir å gjøre dette uten å sage over grenen vi sitter på.

En av våre viktigste internasjonale møteplasser for omstilling og vekst i energibransjen er ONS. Dette er et utstillingsvindu for energiselskaper med aktivitet i Norge og for vår verdensledende kompetanse innen offshoreteknologi. For vår leverandørindustri er det en markedsplass hvor avtaler inngås og hvor nye partnerskap formes.

Det er også en sentral debattarena hvor ONS har bidratt til å sette omstilling og reduserte klimautslipp på dagsorden hos verdens energiselskaper.

Sammen

Industrien har gått fra kjempeutsikter for 2020 til en krasjlanding ingen av oss kunne klare å forutse. Mange enkeltmennesker kan komme til å miste jobbene sine og bedrifter kan miste sitt eksistensgrunnlag. Det er ingen vinnere her. Men en krise som denne krever evnen til å se lenger fram.

Derfor vil vi slå ring om energimøteplassen ONS, som trekker A-laget i Norges viktigste bransje til Stavanger, og har hjulpet utallige norske selskaper med å finne nye markeder og muligheter. Til ONS 2020 var det ventet en rekordstor deltakelse av virksomheter innen fornybarbransjen. At ONS risikerer konkurs etter krav om tilbakebetaling av utstilleravgifter, er ikke bare beklagelig, men vil ha store konsekvenser for Norge som energinasjon og Stavanger som energihovedstad. Sjelden har temaet for årets ONS vært mer passende – «Together» (sammen). Dette er vi sammen om å løse, og vi skal komme gjennom det – sammen.

Omstillingen venter ikke

ONS handler ikke om olje. Det handler om hva vi skal leve av, hvor vi skal få energien vår fra, og hvordan vi skal sikre inntekt og bærekraft i tiden som kommer. For oss er ONS så mye mer enn en uke i slutten av august, det er:

En møteplass for energiomstilling.

Innovasjon og utfordring av etablerte sannheter.

Ringvirkninger langt utenfor oljeindustrien.

Et trekkplaster for regionen.

En arena for å finne nye forretningsmuligheter og markeder for både store og små bedrifter.

Så mye mer enn energi

Stavanger er en unik konferansedestinasjon, en matdestinasjon og en friluftslivsdestinasjon. ONS er en viktig drivkraft også for disse. Å miste et av våre største trekkplastre vil gi restauranter, turoperatører og alle andre som rammes, en enda brattere bakke tilbake til en slags normaltilstand.

Det krever mye å ha stand og opplegg på en konferanse som ONS, men vi er mange bedrifter som nå også sparer store summer på planlegging og ressurser vi hadde tiltenkt arrangementer som dette i år. Det er ikke tilfelle for restaurantene, reiselivet og hotellene her i regionen, og heller ikke for arrangementsorganisasjonen selv. Marginene for disse er svært små, og for flere av disse har inntektene blitt drastisk redusert.

Å komme tilbake

Vi som står sammen om dette innlegget, håper at flest mulig har anledning til å benytte seg av tilbudet om å delta på ONS 2022 til rabattert pris. Årets utstilleravgift vil da være tapt. Men heller enn å se på det som et kortsiktig tap, se på det som en langsiktig investering i en levedyktig og omstillingsdyktig industri!

Vi håper flere har anledning til å tenke langsiktig i denne situasjonen, og bli med på dugnaden og sikre framtiden til det viktigste arrangementet for energibransjen i Norge.

Vi håper også at Stortinget tar ansvar og innretter de ulike krisepakkene slik at de også kan omfatte ideelle organisasjoner og aktører som ONS, som ikke har erverv som hovedmål, men som genererer betydelig næringsvirksomhet og verdiskaping for mange.