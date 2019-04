Skal en robot spille en rolle i selvmordsforebygging?

Som utviklere av den digitale assistenten (chatboten) Kommune-Kari, følger vi nøye med på chatloggen og hvilke henvendelser som kommer inn. Kommune-Kari får over 80 000 spørsmål i måneden; de fleste opplagte når vi snakker om kommunale tjenester, som søppeltømming, barnehageopptak og byggesaker.

Mindre opplagt er det at ett av de hyppigst stilte spørsmålene til Kommune-Kari 15 måneder på rad, handler om selvmord. De siste fem månedene har nærmere 800 skrevet til Kommune-Kari om selvmord, depresjon, og angst. Til sammenligning har hun fått spørsmål om pris på SFO 360 ganger.

Ikke overraskende

I et land som er på verdenstoppen i selvmordsstatistikk, er det ikke overraskende at dette gir utslag også på en chatbot. Det reiser likevel spørsmål om hvilken rolle, om noen, chatbots bør spille i selvmordsforebygging.

Skjermdump av Kommune-Kari

For hvilke alternativer finnes om du vil prate anonymt om selvmordstanker? Selv gjorde vi et eksperiment nattestid: Hvor og til hvem kunne vi henvende oss med en krise uten å måtte ringe eller fysisk ta turen til legevakta? Etter googlesøk for å kartlegge hvilke anonyme chatte-tjenester som finnes om natten (kl 01.30 -07.00), var svaret dessverre nedslående: Ingen.

Antall henvendelser Kommune-Kari får om selvmord, mener vi viser et klart behov for innovative tilnærminger til selvmordsforebygging som kan møte behovene når vi er i fare – enten vi er på jakt etter informasjon eller direkte støtte. Globalt er mennesker ivrige brukere av sosiale medier og digital teknologi. Vi bruker disse plattformene til en rekke formål, inkludert å snakke om selvmord. At chatbots får slike spørsmål om selvmord, viser viktigheten av å ha noen å henvende seg til anonymt, hele døgnet, med ett tastetrykk. I og med du er anonym, setter det heller ikke i gang «det offisielle Norge», og ingen alarmer går av. Vi kan føle oss flaue, skamfulle og redde for å bli dømt når vi snakker direkte med et menneske om tema som selvmord. En chatbot senker terskelen. Og kan henvise videre.

Kan ikke erstatte et menneske

Mens teknologien bak chatbots forbedrer seg raskt, kan chatbots ennå ikke gi tilstrekkelig empatiske svar. Dette kan føre til upassende svar til dem som søker hjelp. Det er også flere som argumenterer med at en chatbot ikke kan erstatte et menneske. Det er vi helt enige i! Men når vi ser hvordan innbyggere kommuniserer med Kommune-Kari om selvmord, og andre vanskelige tema og utfordringer man har i livet, gir det oss likevel en tro på at chatbots kan være et viktig supplement til samtaler med mennesker.