Jeg ønsker å rette søkelyset på en sak som engasjerer meg sterkt, og det er riksvei 13 gjennom Tau sentrum.

I mange år, da biltrafikken var liten, var det viktig at hovedveiene gikk gjennom byer og tettsteder. Både fordi folk bodde der og pga. av handel. Etter hvert som tiden gikk, ble dette et problem. Hovedveien Stavanger-Oslo gikk på 70-tallet gjennom byene Flekkefjord, Mandal, Kr.sand, Lillesand, Grimstad, Arendal, Larvik, Holmestrand osv. Etter hvert ble det iverksatt omfattende veibygging for å legge veien utenom sentrum i disse byene. Byene og tettstedene ble rett og slett kvalt av trafikk og støy. Disse byene har etter dette fått et vesentlig bedre miljø.

Trafikkmaskin

Et av de siste eksemplene har vi fra Voss den gang samferdselsminister Kjell Opseth overbeviste Stortinget om at korteste vei fra Bergen til Oslo var via Sogn – og altså gjennom Voss. Dette var vel midt på 90-tallet. Voss fikk da tilbud om en tunnel gjennom fjellet Hanguren bak sentrum. Dette ble det takket nei til, og etter det ble Voss sentrum en trafikkmaskin med mye tungtrafikk, mye støy og nærmest ristet i stykker. Det var i frykt for å miste handel, men med den økte trafikken, var det ikke lenger så kjekt å stoppe. Dette var så ille at en til slutt fikk laget Vangstunnelen gjennom Hanguren, bak sentrum, som en del av Vossapakko. Tunnelen ble åpnet i desember 2013. Etter dette ble Voss igjen et levelig sted.

Når Ryfast åpner i slutten av 2019, vil all trafikk gå på en relativt smal riksvei gjennom Tau sentrum. Inntil veien ligger Strand videregående skole, Tau ungdomsskole, Tau barneskole, Tautunet bofellesskap for eldre, idrettsanlegg, butikker osv. Dette kan ikke kalles noe annet enn en meget dårlig og uansvarlig løsning både miljø- og sikkerhetsmessig.

Med den boligveksten som er planlagt og som en ser for seg fremover, vil en riksvei gjennom Tau sentrum være en svært dårlig løsning som det haster å gjøre noe med.

For beboere og andre langs veien fra Solbakk og gjennom sentrum, vil trafikkbelastningen blir sjokkartet i forhold til dagens trafikk. Fartsgrensen på strekningen fra Strandastøa bør kanskje ikke være mer enn 30 eller 40 km/t for å være forsvarlig. Men så lav hastighet er en dårlig løsning for riksveier.

Alle gode krefter

Derfor er det viktig at alle gode krefter nå jobber for å få vedtatt og laget en ny vei utenom Tau sentrum. Naturlig trasé ville være fra Solbakk over Strand, Tjøstheim til Bjørheimsbygd. Her er det få boliger, og veien kan bygges uten å komme i konflikt med verneinteresser.

Veien bør kanskje også sees i sammenheng med tunnel fra Svotunnelen til Årdal og bli en del av et totalprosjekt.