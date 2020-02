Prioriter miljø og klima, ikke datagigantene!

DEBATT: Heller livsgrunnlag for bønder, og yndet turområde for beboerne rundt, enn industri for datagiganter som ikke betaler skatt.

Det Smedvig-eide selskapet Green Mountain ønsker å bygge et datalagringssenter på Kalberg i Time. Elisabeth Søyland mener det er feil bruk av 4000 mål jord. Bildet er fra Green Mountains senter på Rennesøy. Foto: Green Mountain

Debattinnlegg

Elisabeth Søyland Kvernaland

I Aftenbladet 12. februar leser vi at Time kommune vil regulere 4000 mål jord inntil bebyggelsen på Kalberg/Frøyland/Kvernaland til industri og datalagring. De vil lokke hit Google, Facebook, Amazon og andre Silicon Valley-giganter og ser store muligheter for en bærekraftig framtid «etter oljå».

Eiendomsutviklere har kontaktet grunneierne for å undertegne intensjonsavtaler. Det lokkes med penger. Som grunneier ville jeg følt et forventningspress om å vise samfunnsansvar ved å rive huset og flytte for å gi plass til framtidens industri.

Hvor forlokkende egentlig?

Google, Facebook og andre trenger minst 2000 mål pr. datalagringsanlegg. Enorme datamaskiner trenger mye strøm og gir varme som trenger svære vifter for å kjøles ned. Støyen fra disse har frarøvet beboere både nattesøvn og livskvalitet.

Ett argument for å få dem hit er ren kraft. Det er kanskje heller prisen som gjør utslaget. Meg bekjent har Google inngått avtaler med strømleverandører om 7 øre pr. kwh. Etter en brutal anleggsfase har antall arbeidsplasser kokt ned til en håndfull personer, og de store inntektene har uteblitt. I Danmark regner man tvert om at IT-gigantenes datasentre vil koste danskene 400 millioner i året i 2030.

Ikke oppbyggende

Google, Facebook, Amazon m.fl. gjør seg søkkrike med å bruke algoritmer for å samle inn og bearbeider enorme mengder data om oss, hvem vi er og hva vi tenker. Informasjonen brukes til målrettet reklame og til å utvikle kunstig intelligens. Amazon er kjent for sine 0-timers kontrakter med timelønn under tariff. Fagforeninger og lønnsforhandlinger er bannlyst. Jeff Bezos, eier av Amazon, bygger romskip for å sende barnebarn og oldebarn ut i verdensrommet. Han ser ingen framtid på Jorden.

Mark Zuckerberg fra FB ble nettopp innkalt til EU-parlamentet. EU forsøker å finne en måte å skattlegger FB og de andre på som alle er 0-skattytere. EU forsøker og å få kontroll på innsamlet data. Det er tvil om de vil klarer dette. Frankrike vil skattlegge selskapene uansett, noe som får USA til å true med økonomiske sanksjoner. Skattedirektøren uttalte her forleden at OECD-landene arbeider med en skatteleggingsplan. Han mente det vil være ubetydelig om de får til noe.

Paradokset er at vi alle daglig bruker disse selskapene. Men hvordan blir utviklingen framover? Dokumentarfilmen «iHuman» av norske Tonje Hennen Schei, som har premiere i mars, tar opp vår nært forestående virkelighet med kunstig intelligens. Selv om teknologien kan være samfunnsnyttig er den og uhyggelig. Det gir muligheter for kontroll som vi aner konturene av i Kina. Google nektet filmskaperen innblikk i sitt arbeid. Man kan lett forestille seg hva tidens galne statsledere kan utrette med kunstig intelligens.

Forvaltning for klimaet

Klimaendringene burde få politikere til å verdsette grunneierne som forvalter den type eiendom de nå vil rasere i Time. Kombinasjon av dyrket mark, utmark og myr gir livsgrunnlag for flere bønder, og er et yndet turområde for beboerne rundt. Området er også en pustende lunge som gir livsgrunnlag for planteliv, dyr, fugler og insekter.

Beitemark, myrjord og vegetasjon binder mye CO₂ og er «gull verdt» for å hindre store vannmengdene å oversvømme bekker og elver som ødelegger bebyggelse. Store områder monokultur i jordbruket skader mangfoldet av insekt- og dyreliv. Som Maja Lunde skriver om i «Bienes historie» svelter vi i hjel dersom vi fortsetter med insektdøden vi for tiden forårsaker.

Vi sier ja til en bærekraftig framtid med kombinasjon av industri, natur, jordbruk og boforhold som gir et godt miljø for oss som ønsker å forbli på Jorden.