Lederen i Aftenbladet påstår 13. februar at Frp misbruker krimstatistikk. Det er en svært alvorlig påstand. Og den blir ikke mindre alvorlig av at lederskribenten umulig kan ha lest og forstått statistikken.

«Alle som har lest og forstått SSBs og Danmarks statistikk sine rapporter, vet at det gjenstår en betydelig overrepresentasjon selv om en korrigerer for sosioøkonomiske forhold», skriver Jon Helgheim og Sylvi Listhaug. Foto: NTB Scanpix

Sylvi Listhaug Leder av Frp’s innvandrings- og integreringsutvalg

Jon Helgheim Nestleder i Frp’s innvandrings- og integreringsutvalg

Frp har tidligere bestilt statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) om siktede personer, mens de nye tallene viser antall siktelser i alt. Begge deler er interessante og gir et supplerende bilde. Antall siktelser er spesielt interessant fordi den viser den totale mengde kriminalitet. Dette er spesielt interessant med tanke på gjengangerkriminalitet.

Tallene for antall siktelser viser at overrepresentasjonen blant en del innvandrergrupper er langt større enn våre tidligere tall for siktede personer viste. Mens tall for siktede personer viste at innvandrere og norskfødte fra Somalia begikk 3 og 4,6 ganger så mye voldskriminalitet som øvrig befolkning, viser våre nye tall for siktelser en overrepresentasjon på 5 og 7,6.

I Oslo er overrepresentasjonen enda mer ekstrem. Her var somaliske innvandrere og norskfødte siktet mer enn 12 ganger høyere enn menn i øvrig befolkning i alderen 15-24 år. Ikke-vestlige innvandreres overrepresentasjon innen voldskriminalitet i Oslo er så stor at tallene for siktede per 1000 for hele befolkningen er mer enn dobbelt så høy som for øvrig befolkning.

Disse tallene må være tilgjengelige

Det er mulig at Aftenbladets lederskribent trodde at overrepresentasjonen skulle være så stor, men det trodde alvorlig talt ikke vi. Vi mener samtidig at dersom vi skal evne å utvikle en realistisk politikk som er basert på kunnskap, og ikke på tro, så må disse tallene være tilgjengelige. Selv om de er ubehagelige. Vi kan ikke ha en situasjon hvor dette er kunnskap som bare et par kriminologer i SSB og politiet i Oslo kjenner til. De må gjøres tilgjengelige for politikere, medier og folk flest, slik som det er blitt gjort i Danmark. Hvis ikke, får vi en politikk som er basert på tro og illusjoner i stedet for fakta.

Da kunne vi kanskje også unngått lederskribenter som åpenbart er kunnskapsløse på sentrale samfunnsfelt. Alle som har lest og forstått SSBs og Danmarks Statistik sine rapporter, vet at det gjenstår en betydelig overrepresentasjon selv om en korrigerer for sosioøkonomiske forhold. En kan ikke bortforklare med fattigdom og mørklegge statistikken. Den oppskriften har de forsøkt i Sverige med skremmende resultater.

Skuffende

Det er skuffende at en lederskribent i en stor regionavis som Aftenbladet kaster om seg med sterke og fullstendig misforståtte beskyldninger om misbruk av statistikk, uten at vedkommende har satt seg inn i statistikken. Skjerpings, Stavanger Aftenblad! Les og lær!

