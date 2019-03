Lyse bygger framtidens grønne strømnett

Lyse skal investere om lag 600 millioner kroner i forsterkninger og nybygg av strømnettet bare i år. I mer enn hundre år har Lyse bygget og drevet et grønt strømnett som har gitt grunnlag for bosetting og næringsutvikling.

Virksomme klimaløsninger

Dagens samfunn krever virksomme klimaløsninger. Stadig mer av samfunnet vil drives av elektrisitet i årene som kommer – elektrifisering og digitalisering blir bærebjelker i teknologisk utvikling.

Næringsforeningen (Aftenbladet 14. mars) er bekymret for at det ikke er nok kapasitet i de lokale strømnettene til å forsyne kraftkrevende og grønn industri i årene framover, og peker på at regionen kan gå glipp av framtidige muligheter – og at andre steder i landet tar i bruk den kraften som er produsert i vår region.

Historisk sett etablerte industrien seg der forholdene lå til rette – gjerne nær naturressursene eller nær sterke punkt i strømnettet. Da som nå skal strømmen fram, men til hvilke steder skal det bygges nytt nett - og hvor skal nettet forsterkes?

Mange kommuner vil ha datasentre eller annen kraftkrevende industri, og eksisterende virksomheter vil utvide produksjonen. Det forutsetter sterke strømnett som også tåler overføring av mye elektrisitet på kort tid.

Kostnadsmessig er det fellesskapet, alle som er koblet på strømnettet, som betaler regningen. Infrastruktur er kostbart og nasjonale retningslinjer skal sikre en mest mulig effektiv utbygging av nettet.

Når regionen leter etter nye steder for industrietablering basert på elektrisitet, er avveiningen av ulike hensyn som teknikk, økonomi og miljø viktige. Den ultimate plassering av et grønt datasenter i vår region ville være Lysebotn – der er det vannkraft og et sterkt strømnett. Men Lysebotn er dessverre lite sentralt – det er langt til flyplass og jernbanestasjon, og derfor blir heller ikke stedet valgt.

Kreve et nært samarbeid

Industrietablering bør skje der det er sterke punkter i nettet, eller på steder som ligger nær produksjonskildene. Både samfunns- og bedriftsøkonomisk vil det være lite klokt å legge denne industrien til steder i regionen hvor det må betydelige investeringer i strømnettet til for å kunne forsyne ny virksomhet. Det vil derfor kreve et nært samarbeid mellom næringsliv, kommuner og Lyse Elnett for å finne de optimale lokaliseringene.

Kundene skal betale nettinvesteringene, og vi må derfor sammen sikre oss at investeringene er samfunnsøkonomiske og riktige i et langsiktig perspektiv.

Region og nettselskap må altså samarbeide for å finne gode nettløsninger. Vi i Lyse arbeider også for å forbedre konsesjonsprosessene slik at tidsløpet kan forkortes når nye linjer og kabler skal bygges.