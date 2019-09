«Slik kan nye sentrum bli» – eller «Fake views»?

Aftenbladet hadde nylig en artikkel med overskriften «Slik kan nye sentrum bli». I artikkelen var det en del visualiseringer av prosjekter i Sentrumsplanen. Visualiseringene var bestilt av Stavanger kommune.

Tanken er ifølge seniorrådgiver i kommunalavdeling for samfunnsutvikling i kommunen at siden et bilde sier mer enn tusen ord, skal visualiseringene være med på å inspirere til videre utvikling av sentrum.

Jeg vil i den sammenheng rette lesernes, og ikke minst våre politikeres, oppmerksomhet på følgende artikkel om «Fake views» fra den svenske bevegelsen Arkitekturuppröret. I artikkelen vises en mengde visualiseringer opp mot det ferdige resultatet. Artikkelen viser tydelig at slike visualiseringer ikke lages for å vise hvordan det faktisk blir, men for å selge inn prosjektene til for eksempel politikerne.

Lag ærlige visualiseringer, hvor byggene vises med materialer som sannsynligvis vil kunne bli brukt. Og vis byggene fra bakkenivå ikke fra fugleperspektiv.

Sentrumsplanen fra Stavanger kommune

Viser neppe sannheten

Ett av eksemplene i artikkelen er det nye Munchmuseet i Oslo. Mange husker kanskje at det ikke ble slik som vi og politikerne ble forespeilet. Visualiseringen ligner jo i skremmende grad de «florlette» blokkene på flere av illustrasjonene som Stavanger kommune viser i Sentrumsplanen. Utfordringen er imidlertid at disse bilder neppe viser sannheten. Hvem tror egentlig at blokkene i sentrum blir fine, lyse bygg som sklir i ett med himmelen slik som på én av illustrasjonene? Men nettopp fordi bilder som disse sier mer enn tusen ord, og dermed påvirker mye, er det livsviktig for byen vi skal leve i at slike bilder ikke lyver.

Våre politikere må få se hvordan det faktisk vil bli seende ut, ikke fremstillinger som aldri vil bli en realitet. Det er mange gode grunner til at vi må fortette. Men vis innbyggere og de politikere som skal ta beslutningene for oss hvordan det vil bli. Lag ærlige visualiseringer, hvor byggene vises med materialer som sannsynligvis vil kunne bli brukt. Og vis byggene fra bakkenivå ikke fra fugleperspektiv.

Kun med fotorealistiske, ærlige visualiseringer får politikerne et reelt grunnlag for å ta stilling til hva de synes at vi skal bygge. Prøv for sammenligningens skyld å vise blokkene på visualiseringen av Stavanger sentrum med de materialer som Munchmuseet endte med å bli bygget av.

Kanskje mer ekte eller realistiske fremstillinger av hva man skal bygge, vil medføre at noen politikere ber om alternative løsninger? Det kan jo tenkes å være andre måter å fortette på som er mindre brutale enn blokker av den kaliber man nå viser?

Lager det kunden vil ha

Via min jobb har jeg hørt foredrag av folk som lager visualiseringer. Jeg spurte dem direkte om ikke visualiseringer er ment å illustrere en fremtidig virkelighet. Svaret var at iblant lager man illustrasjoner som faktisk viser konsekvensene av et tiltak, og iblant lager man illustrasjoner som er mer løselige visjoner. Man lager det kunden vil ha. Det er jo helt ok. Men den siste typen produkt er etter min mening mer salgsplakater enn et reelt beslutningsgrunnlag.

Jeg vil med dette be kundene, i form av våre politikere, om å kreve at få se visualiseringer som viser virkeligheten, ikke luftslott. For det er jo luftslott som er blitt produsert nå. Kanskje ikke i økonomisk forstand, men i den forstand at de sannsynligvis aldri blir seende ut slik de er visualisert.