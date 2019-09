10 sider debattinnlegg fra leserne. Les alle innleggene digitalt her

Flere sykepleiere gir bedre eldreomsorg

Stavanger Arbeiderparti ønsker å lytte til sykepleierne ute i virkeligheten, på gulvet. Hva er det de pleier å si? Jo, gi oss en lønn å leve av, tid til å gjøre jobben vår og til å holde oss faglig oppdatert.

MDG vil takke av Borgli/Wirak-posisjonen

Det er ingen tvil om at Borgli/Wirak-posisjonen har satt Sandnes på kartet. Skal vi trekke frem en ting de vil bli husket for så er det merkevarebyggingen av Sandnes.

Andre kan krangle, Høyre skal handle

Med Høyre skal Stavanger være Norges ubestridte energihovedstad. Vi skal legge til rette for flere trygge jobber og et samfunn der alle blir inkludert.

Sykehjem, trivsel, bingo og politikk

Er ikke aktivitet og sosialisering like viktig som mat og søvn?

Gjenbruk, miljø og lokalvalg

Skal den globale miljøkrisen få en løsning, må vårt forbruk i den rike verden omtrent halveres, både samfunnsmessig og på det individuelle plan.

Spennende kulturminneløype i nye Stavanger

Rennesøy blir en bydel i nye Stavanger fra 01.01.2020. Vi er stolte av kulturlandskapet vårt på Rennesøy og vil fortsatt jobbe for å bevare «dei grøne øyane» hvor kulturlandskapet og landbruket spiller en viktig og sentral rolle.

Hva slags Kirke ønsker vi oss?

Alle kandidatene på Nominasjonskomiteens liste vil arbeide for en åpen og inviterende kirke.

Hvor er døvetolkene?

Det er med undring jeg nok en gang opplever at politikerutspørringer og diskusjoner heller ikke i år er tolket for døve og hørselshemmede med døvetolker.

Venstre er trehusbyens voktere

Venstre er partiet som i alle år har kjempet for å ta vare på trehusbyen i Stavanger. Vi er trehusbyens voktere.

Regjeringen satser på havvind

Norsk sokkel har et betydelig potensial for havvind, noe denne regjeringen har satset på helt siden vi entret regjeringslokalene i 2013.

«Vi» eller «eg»?

Det er tid for et politisk skifte i Stavanger. Ikke fordi vi står med begge beina plantet i en krise, men fordi de store oppgavene best løses i et samarbeid der tyngdepunktet flyttes fra den høyre til den venstre foten.

Språklig forfall: Alle mål om å forstå dansk og svensk er tatt bort

Hvis vi tenker oss norsk språk som en moden dame med en stor garderobe som dekker mange slags bruk, så strever hun nå. Det språklige motebildet forandrer seg så fort og det er vanskelig å følge med. Hvilken modell skal hun nå velge for fremtiden?

Det er ikke bare i Oslo det skjer!

Det kan virke som om Oslo er den eneste bykommunen i landet som har en aktiv miljøpolitikk, og at det bare er en politiker som driver med klimapolitikk.

Endeløs økonomisk vekst på en begrenset planet

Vi må snu skuta så fort som overhodet mulig når det økonomiske systemet ødelegger livsgrunnlaget vårt.

Vi trenger et livssynsåpent samfunn

KrF vektlegger det livssynsåpne samfunnet og kjemper for trosfrihet for alle.

På tide å skille kirkevalget fra kommunevalget

Har du fått kirkevalgkort i posten? Det er fordi kirkevalget, fortsatt, avholdes samtidig med kommunevalget.

Lytt til Enger heller enn Minge

Heile debatten om fjerning av rushtidsavgifta er valflesk.

Synet på private i velferden splitter partiene i Stavanger

Noen ganger kan det være vanskelig å se forskjeller på partiene. Særlig lokalt, hvor ideologiske standpunkter kanskje har mindre betydning for politikken. Et område som likevel skiller seg ut, er synet på hvem som bør levere velferdstjenester.

Norge skiller seg ut blant vestlige land i oppfatninger om ulikheter

Den siste velgerundersøkelsen viser at nordmenn blir stadig mer kritiske til ulikheter i samfunnet.

Beredskapen i Rennfast må løftes politisk nå

Morten Fløysvik har helt rett i at beredskapen for Rennfast må gjennomgås og forbedres. Derfor vil Venstre umiddelbart løfte saken politisk. Nå må det handles!

Paradis, Venstre og Mímirs frodige språk

Under overskriften «Full krangel om Paradis» refererer Stavanger Aftenblad fredag 30 august fra et valgmøte på Storhaug skole om utbyggingen av området fra Paradis til Strømsbrua, men uten å fange det som var den viktigste skillelinjen mellom partiene: graden av fortetting og høyde på byggene.

Fotgjengere må ha krav på trygge fortau

Når nå el-sparkesyklene gjør sitt inntog også i Stavanger, bør politikerne snu seg litt brennkvikt og finne måter å sikre et godt og trygt bysentrum også for gående.

Jeg gjør jobben min, Næringsforeningen!

Jeg er glad for at det er vilje i styringsgruppa for Bymiljøpakken til å vurdere mitt forslag om å ta nordre trasé i Randaberg ut av prosjektet. Transportkorridor Vest (TKV).

Kva slags demokrati skal Kyrkja ha?

Vi går mot eit kyrkjeval der alle grupperingane som stiller kandidatar til val av nye bispedømeråd, framhevar ynskje om ei demokratisk kyrkje. Men demokrati kan vere så mangt.

Er flere valgmuligheter i kirkevalget mindre demokratisk?

Svekkes Kirkens stemme i den offentlige debatten av demokratiske prosesser ved valg?