Liberalistene tapte første runde

KORONA-KRISEN: 1–0 til Keynes og sosialdemokratisk blandingsøkonomi – og ut med liberalisten Heidi Nordby Lunde som Høyres arbeidspolitiske talsperson?

Liberalisten Heidi Nordby Lunde, Høyres arbeidspolitiske talsperson, er i utakt med både regjeringen og folkemeningen når det gjelder krisepakkene. Det kom tydelig fram i debatten mot NHO-sjef Ole Erik Almlid på Politisk kvarter på NRK 14. april. Foto: Skjermdumt fra tv.nrk.no

Einar Brandsdal Statsviter, Sandnes

Koronatiden er tiden hvor pinnsvinet Ludvig fra Kjell Aukrusts univers har vonde dager. «Det er fali’ det», mumles det fra han og andre sarte sjeler. «Hypokonderpsykiateren», professor Ingvard Wilhelmsen, har travle dager, selv om forsamlingsforbudet også reduserer hans inntekter.

Dette er også en tid der regleryttere bolter seg. Det er tante Sofie-er som vil være trygge for at alt som er farlig gjøres noe med, og de vil ha respekt for sin angst og bekjempe de mange farer ute i skogen.

Noen skjelver av tanken på å åpne barnehager og skoler, og myndighetene går inn for å sette merkelapp på de smittede og overvåke dem som merket ulv i ulvesonen.

Det er også en tid der prinsipper fordufter i takt med at egen økonomi trues. De som med lommelykt finner fradragsposter og smutthull for å spare skatt, roper nå på hjelp fra statskassen og er glade for at sparebøssa knuses.

Og det norske fellesskapsstyret har vært rause med pakkene.

Liberalistene våkner

Bortsett fra Fotballforbundet og noen andre særgrupper, er det allmenn enighet om at dette er til å leve med. Alle andre? Nei. En ideologisk bevisst gruppering dukker opp. Det er de som sang med da Margaret Thatcher slo fast at «there is no such thing as society». Det er de som har hørt om Adam Smith (få har lest ham) som beskrev en stat som griper minimalt inn i det økonomiske liv. De kaller seg liberalister.

Det er de som vil ha vekk regler og forbud. Vi finner dem i partiet Venstre, i forrige uke med hun som mente det var bra å lette tilgangen til porno i en innesperret tid, og undervisningsministeren som synes det er ok med mobil i skoletimen.

Og så er det er noen på høyresiden. Den liberalisten som furtet mest i forrige uke, var Heidi Nordby Lunde. Hun møtte NHO-sjefen Ole Erik Almlid til debatt på Politisk kvarter. Mens NHO forsvarte nødhjelpen, mente Nordby at det forsinket nødvendig omstilling og ga hjelp til virksomheter som ikke har livet rett.

En gang liberalist – alltid liberalist

Nordby er en meget flink debattant. Setter tema i et klart lys og er akkurat så infamt usaklig at det blir temperatur og irriterende spennende debatter, selv for oss som nesten alltid er uenig med henne. Hun er, til tross for klippekort til Dagsnytt atten, alltid forberedt. Og hun har alltid vært og vil alltid forbli en liberalist.

Utdrag fra Wikipedia:

Lunde var på 2000-tallet kjent og anerkjent som blogger under pseudonymet VamPus

Medlem av Frp’s ungdomsparti i 1994, da liberalistene i partiet ble marginalisert etter Bolkesjømøtet. Hun var Frp’s 3. vararepresentant til Stortinget 1993–1997. I 2017 ble hun leder av Europabevegelsen

I 1990-årene deltok Lunde aktivt i debatter innenfor flere kontroversielle områder. I 1997 røykte hun hasj på et TV2-program etter å ha fremmet forslag om å legalisere cannabis. Hun ble bøtelagt for hendelsen.

I 1996 startet hun Kvinner for porno som en politisk reaksjon mot Kvinnegruppa Ottar. Hun var leder i den liberalistiske organisasjonen Fridemokratene.

Etter stortingsvalget i 2005 meldte hun seg inn i Høyre. Etter to perioder som vararepresentant, er hun nå fast på Stortinget – og Høyres arbeidspolitiske talsperson.

Utsatt talsperson?

Det spørs hvor mye hun blir brukt av Høyre etter å ha gått mot Erna-regjeringens opinionsmessige suksess med krisepakkene. De økonomiske liberalistene har det vanskelig nå. De må gå i skjul også i Høyre, og kanskje det er noen igjen i Frp som også sliter?

Dette er ikke tiden for å forfekte at økonomiske skogbranner får brenne til de slukker av seg selv, og at de som overlever blir ekstra grønne og livskraftige.

1–0 til Keynes og sosialdemokratisk blandingsøkonomi – og ut med liberalisten Nordby Lunde som talsperson for Høyre på området?