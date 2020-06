Baklengs inn i fremtiden med store IT-prosjekter

DEBATT: Har vi råd til å la være å vente på blokkjede-teknologi til store, offentlige IT-prosjekter?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Å satse på at det går bra med et gigaprosjekt for pasientjournaler akkurat denne gangen, er lotto. Kanskje vi bør vente litt? Det er altfor tidlig å satse fullt på den nye blokkjede-teknologien, men har vi råd til å la være?» spør Jon Ramvi. Foto: NTB scanpix

Debattinnlegg

Jon Ramvi Grunnlegger og daglig leder, Blockchangers AS

Staten og kommunene planlegger å bruke inntil 11,2 milliarder kroner på et nytt journalsystem for kommune­­helsetjenesten, Akson.

I den sammenheng kan det sies at store IT-prosjekter har en tendens til å feile. Enten slår budsjettet sprekker, eller så bli funksjonene redusert til at det egentlig ikke hadde vært nødvendig med nytt system, – og av og til får vi begge deler samtidig.

Men enda verre er det når staten ser seg nøtt til å «pull the plug» til hele prosjektet. Etter at det er investert flere år med arbeid, og milliarder av kroner, ender det med å droppe hele prosjektet. Det er billigere å tenne på hele skuta og senke den enn å forsøke å redde den.

Les også Heftig debatt om helsedata i Stavanger

Dårlige løsninger

Dagens Perspektiv skrev i 2015 en detaljert artikkel om emnet under overskriften «IKT-prosjekter i det offentlige: Trenger en Toyota – men bestiller en Rolls Royce». Der sto det:

«For høyt ambisjonsnivå er også et vanlig banesår for IKT-prosjekter. Veldig ofte involveres for mange aktører i prosjektet, som alle har sine spesifikke behov som de vil at det nye systemet skal fikse, dermed økes kompleksiteten og også sannsynligheten for at hele prosjektet blir mislykket. […] Og når et prosjekt blir større, vokser hindringene eksponentielt og ikke lineart. Dermed kommer problemene gjerne brått, brutalt og i et stort omfang på organisasjonen.»

Problemet i dag er at vi ikke har noe godt alternativ.

Vi kan enten lage små systemer som lever innenfor sine egne rammer, eller vi kan lage komplekse systemer hvor tjenester samhandler med hverandre. IT-drømmen til regjeringen er forklart i detalj i rapporten «Én digital offentlig sektor».

Hovedemnet er at de ønsker samhandling mellom tjenester. Det gjør at vi egentlig kun står igjen med ett valg, – og det er giga-prosjekter som kan gå dunken.

Les også Robin Pedersen (31) har den mest ettertraktede ferdigheten på Linkedin i år

Den tredje veien

Men det finnes faktisk en tredje måte å løse disse problemene på, og det er ved hjelp av blokkjede-teknologi, som er den underliggende teknologien til Bitcoin.

Teknologien har innebygget informasjonssikkerhet i bunnen og kan fungere som et felles, koordinert økosystem for digital samhandling i både offentlig sektor og med næringslivet.

Registre på blokkjede har egenskaper som på en enkel måte muliggjør sammenhengende tjenester. Teknologien tillater at mange aktører sammen bygger et register og etablerer konsensusmekanismer seg imellom slik at brukerne selv sikrer kvaliteten.

Direktør Lars Peder Brekk i Brønnøysundregistrene (som Blockchangers har en rammeavtale med om å levere blokkjede-kompetanse) skriver på nettsiden deres: «Blokkjede kan gi Brønnøysundregistrene evig liv.»

Registeret tester ut om blokkjede-teknologi kan egne seg til å bygge en digital aksjeeierbok. EU har en stort blokkjede-prosjekt i prototyp med over 20 medlemsland.

Spille lotto?

Å satse på at det går bra med et gigaprosjekt for pasientjournaler akkurat denne gangen, er lotto. Kanskje vi bør vente litt? Det er altfor tidlig å satse fullt på den nye blokkjede-teknologien, men har vi råd til å la være?