I klimadebatten så snakker vi ofte om klimaendringene som kan skje. Vi snakker om at korallrevet kan forsvinne, at Vågen i Stavanger faktisk kan havne under vann, og at store deler av den fisken vi kjenner til, kan forsvinne. Men vi snakker mindre om det som skjer i dag. Vi snakker ikke så ofte om at skisesongen i Oslo er redusert med 40 dager på få år, på grunn av oppvarmingen. Eller de bøndene som hver sommer opplever klimaendringene på kroppen, på lommeboken og på gården. Det er konsekvenser vi merker i dag, fordi dagens politikere ikke har gjort nok.

Ikke likegyldig

Politikere sier ofte at klimakrisen ikke kan plasseres inn i en venstre-høyre-akse. Klimakrisen er for stor til det, liksom. Jeg er uenig. Jeg tror ikke det er likegyldig for en mellomstor bedrift – som svært gjerne vil investere i klimavennlige løsninger, om bedriften får økte skatter.

Ingen problemer kan løses ved å gå fortapt i dommedagsprofetier og pessimisme.

Jeg tror heller ikke det er likegyldig for klimaet om politikken styres med utgangspunkt i at Norge er en del av verden, og at vi skal ta minst like store kutt i utlandet som her hjemme. Når vi prioriterer å kutte 52 millioner tonn CO₂ i utlandet neste år, er det fordi vi vet at klimautfordringen er så stor og så viktig at vi må kutte mest der kuttene er mest lønnsomme.

Prognosene for hvor fort fonybarproduksjonen skal øke for hvert år, er alltid for lav. Dette er de største selskapene klar over, og ofte kan man nesten føle at politikken ligger bak næringslivet. Equinor jobber med scenarioer uten olje som vår hovedkilde til energi. Volkswagen stopper produksjon av sine fossilbiler i 2026, og Maersk – verdens største shippingselskap – skal legge om hele flåten deres til fornybar. Sannsynligvis er disse selskapene hakket med økonomisk motivert enn idealistisk motivert.

For å nå Paris-målene krever det en fundamental omlegging av hvor verdenssamfunnet henter sin energi fra, og det vil utvilsomt ha konsekvenser for norsk økonomi. Globalt vil vi se en nedgang i fossil energibruk, og de globale forholdene er viktig for Norge. Som en liten og åpen økonomi er vi avhengig av hva som skjer utenfor landegrensene våre.

Vi kan løse krisen

Ingen problemer kan løses ved å gå fortapt i dommedagsprofetier og pessimisme. Mer enn noensinne trenger klima- og miljøpolitikken effektive og optimistiske løsninger som bevarer troen på hva mennesker kan få til. Vi har erobret verdenshavene. Vi har inntatt himmelhvelvingen og forflyttet oss ut i verdensrommet. Vi har kurert dødelige sykdommer, oppfunnet elektronikk, internett og bygget skyskrapere høyere enn fjell. Da kan vi også løse klimakrisen.