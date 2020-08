Kan noen snart innrømme DAB-tabben?

DIGITAL RADIO: Asbjørn Sævland hadde et helt betimelig hjertesukk om DAB-fadesen. Om han får høyt blodtrykk av DAB, så får andre både magesår og depresjon. DAB gjør mer vondt for folkehelsa enn visse virus.

Jeg har til gode å kjenne noen som er fornøyd med DAB i bil, skriver innsenderen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Astri Fritsen Sandnes

På våre 6-timers bilturer mellom Porsgrunn og Stavanger kjenner vi behovet for både riksnyheter, lokalnyheter og værmelding, men det er en frustrerende opplevelse. Sørlandssendinga slår stort sett i hjel både P1 Telemark og Rogaland, selv på Ålgård.

I tunnelene rundt Kvinesdal får vi faktisk inn DAB, men straks vi er ute av tunnelen, og det er alltid midt i nyhetene, hører vi bare damestemmen si «no signal». Vi lurer på om vi skal stanse i tunnelen for å få med resten av nyhetene. «No signal» gjentas provoserende mange ganger, til DAB plutselig dukker opp igjen bak en sving i tre sekunder, og deretter får vi hele sju DAB-sekunder gjennom Moi.

Da hører vi litt om været i Nordland.

Jeg har til gode å kjenne noen som er fornøyd med DAB i bil. Jeg kjenner mange som har gitt det opp for lenge siden og bruker mobilen i stedet, eller bare lytter på den ene FM-kanalen som fortsatt lever. Er det så vanskelig for de ansvarlige å innrømme at DAB er et blindspor og en stor tabbe?