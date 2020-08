Skadevilt er farligere for bakke­hekkende fugler enn moderne jordbruk

FUGLELIV: Norsk Ornitologisk Forening, NOF, legger skylden for tilbakegangen av de bakkehekkende fuglene i jordbrukslandskapet på moderniseringen av landbruket. Etter vår erfaring er moderne naturforvaltning en større trussel mot de bakkehekkende fuglene i jordbrukslandskapet, enn hva moderne landbruk er.

Rovdyr som får formere seg fritt, og ikke bønder som driver morderne jordbruk, er hovedfienden til fugler som hekker på bakken, hevder de to innsenderne. Foto: Pål Christensen

Magne Helleland Tjelta

Kjell Harald Horpestad Orre

NOF hevder å ha løsningen og det vises til deres nylig publiserte rapport: Tiltak for bakkehekkende fugl i jordbrukslandskapet.

Bestanden av ville fugler og dyr i jordbrukslandskapet før nedgangen for alvor begynte, var et resultat av den forvaltning som til da hadde blitt praktisert, mye av bønder og bygdefolk. Den besto i å begrense dyr og fugler som gjorde skade på avling, husdyr og på matviltet. Disse var utgjorde også en trussel for de bakkehekkende fuglene. Og man vernet om dem som ikke var til skade. Myndighetene bidro med skuddpremie på skadeviltet, og hagla sto klar til bruk på de fleste gårder, våpen og ammunisjon var lett å få tak i, uten krav om registrering og eller skyteprøve som nå.

Rovdyr tar fugler

Denne praksisen varte i mer enn hundre år, og førte til stor fremgang for de bakkehekkende fuglene som var ønsket, og som fant mattilgang og trygghet i jordbrukslandskapet. Først på 1970 tallet begynte man å totalfrede de store rovdyrene. Nå er det skadeviltet som beskyttes. Denne forvaltningsformen fungerer bra i naturområder som ikke er kultivert, men når denne forvaltningen praktiseres i kultiverte og bebodde områder, får det som vi har sett, store negative konsekvenser for de bakkehekkende fuglene.

Ved tilslutningen til Bernkonvensjonen i 1980, ble vi bønder for alvor umyndiggjort som forvaltere av faunaen i kulturlandskapet. Da ble naturforvaltningen for alvor byråkratisert, og ekspertvelde ble innført.

Fiendene til de bakkehekkende fuglene ble fredet i yngle- og hekketiden og atter andre ble totalfredet. Ideen om biologisk mangfold blir rådende. Dette førte til alvorlig endring i kulturlandskapet. Å si ja takk, begge deler har vært svært vellykket for skadeviltet, men en katastrofe for de bakkehekkende fuglene.

Leter i feil ende

Når fiendene nærmest får formere seg fritt, uten regulering og fiender, vil det gå ut over dem som er avhengige av å hekke på bakken. Vi ser også at fugler som normalt hekker på bakken begynner å hekke på hustak for å unngå firbeint skadevilt. Eksperter og forskere sliter med å forstå hvorfor fugler begynner å hekke på hustak, og man bruker store ressurser for å finne ut av dette. De teller og kartlegger bestanden og nedgangen i tallet på bakkehekkende fugler, mens det ikke gjøres noe for å kartlegge og bestandsutviklingen til skadeviltet.

Det er Bernkonvensjonen som er årsak til at vi er pålagt å ha ulv og andre store rovdyr i Norge i dag. Sau er et godt eksempel. Vi vet hvordan det går med sauen når man skal ha ulv i sauebeitene. Det er det samme som skjer med kulturlandskapets bakkehekkende fugler, når fiender som rev, grevling, skjære, kråke og rovfugler får lov til å formere seg tilnærmet fritt.

Vi prøver å hjelpe

En av løsningene til NOF er områdevern, altså at jordbruksareal tas ut av drift for å bli hekkeplass for fugl. Vi har på eget initiativ, i flere år latt areal ligge brakk fra et år til et annet. Det blir godt med hekking, men nesten ingen hekkesuksess eller unger på vingene. Vi har ved hjelp av viltkamera dokumentert at reirene i stor grad, blir tatt av rev og grevling nattetid, enten i rugetiden eller etter klekking.

Områdevern for å berge bestanden av bakkehekkende fugl vil være fånyttes, dersom man ikke gjør noe med bestanden av skadevilt. For oss bønder som gjør en stor innsats for berge reir og unger, er det svært demotiverende at resultatet av denne innsatsen blir til matauk for en skadeviltbestand som ikke har fiender, og som derfor er i stadig vekst.

Etter vårt oppfatning, er modernisering av naturforvaltningen den største årsaken til tilbakegangen til bakkehekkende fuglene i kulturlandskapet. Man ofrer de bakkehekkende fuglene på det biologiske mangfoldets alter. Dette må man ta konsekvensen av og slutte å ensidig legge skylden på modernisering av landbruket.

