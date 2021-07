Vi må alle kjempe mot trangsyn i oss selv og hos andre

DEBATTKLIMA: Trangsyn skapes av tankesett og handlingsmønstre en vokser opp med. Ingen snakker flytende om konspirasjonsteorier da de blir født.

Som en skeiv person har jeg personlig opplevd noen typer diskriminering fordi jeg er født som jeg er. Andre typer kommer jeg aldri til å oppleve, også fordi jeg ble født som jeg er. Foto: Erlend Aas / NTB

Debattinnlegg

Erik Sæter Jørgensen Kunstner og kurator

Møter en ikke motstand underveis, blir veletablert strukturell diskriminering automatisk oversatt til det en i voksen alder kaller sunn fornuft.

Intoleranse gjemmer seg ofte bak engstelse for såkalt utfrysingskultur og bekymring for svekket samfunnsnormer. Der finner vi velbrukte taktikker som å hevde at det nå er de som kjemper for likestilling som krever for mye og har gått for langt, og at storsamfunnet må kjempe tilbake før det er for sent.

Egne fordommer oppleves ikke som aggressive og undertrykkende, men som et rasjonelt og nødvendig forsvar av et velfungerende samfunn. Når du i eget hode har blitt soldat i den gode krig, kan den kognitive dissonansen bli sterk når du møter motbør. Å være den modige stemmen som tør si det folk flest tenker gjør godt for selvbildet.

Kritikk kan snu det på hodet. Den underliggende frykten for å miste noe verdifullt tar over, og vips har trangsyn blitt folkevett. Politiske utspill kamufleres som intellektuell debatt ved å abstrahere det konkrete,

som aggressiv hets av kunstnere, til et generelt nivå, som ytringsfrihet, og tillater en polemikk som ikke hadde bestått dannelsesprøven om debatten hadde forblitt spesifikk.

Mektige aktører, som ikke hadde engasjert seg på et konkret plan, deltar

velvillig i den generaliserte debatten – og glemmer at kraftfulle utspill om store temaer likevel ender som direkte angrep på konkrete aktører.

Som en skeiv person har jeg personlig opplevd noen typer diskriminering fordi jeg er født som jeg er. Andre typer kommer jeg aldri til å oppleve, også fordi jeg ble født som jeg er. Jeg har lært verdien av å lytte til mennesker med fundamentalt andre erfaringer enn meg selv. For samfunnet fungerer ikke godt for alle. Undertrykking finnes overalt, hele tiden, og forsvarsreaksjonen som på overflaten bare vil ta vare på etablerte normer, bidrar til å opprettholde strukturer som ødelegger menneskeliv.

For mange er det snakk om liv og død. Det er ikke sånn at du må gå rundt med oppdatert rasistpass i lomma for å komme med diskriminerende utsagn. Å ikke bevisst og aktivt praktisere diskriminering er ikke nok. Vi må erkjenne viktigheten av å være antirasist og å aktivt kjempe mot trangsynthet hvor enn vi finner det.

Å erklære seg fordomsfri er ikke obligatorisk, men du må strekke deg mot å bekjempe fordommer både i samfunnet og i deg selv.

Nettopp det bør være grunnsteinen i våre liv.