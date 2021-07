Kan kvinner date yngre menn? Nei, slik er ikke verden

KJØNNSROLLER: Jeg har en god del venner, de fleste er kvinner. De er snille og kjekke, alle sammen, men det hender, siden jeg bor alene, at jeg kunne tenke meg en mann til venn, en jeg kunne ha det kjekt sammen med.

– Ingen av de mennene som virker interesserte, er over 75 år. De aller fleste er mellom 50 og 65 år. Enten er menn på min alder døde, eller de sitter på sjukeheimen eller er uten digital kompetanse, skriver Folkestad. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Randi Folkestad Stavanger

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I gamle dager skrev en annonse i avisen, under «Bekjentskap ønskes». Et slikt tilbud eksisterer ikke i dag. Annonsen kunne være omtrent slik: «Eldre dame ønsker mannlig bekjentskap i passe alder. Billett merket.» Og så brukte en et pseudonym og kunne håpe på svar.

Andre regler for oss

Hva gjør man da når man er en kvinne på 87 år og ønsker å bli kjent med en mann? Jo, en går digitalt. Jeg gikk til et av de treffstedene som virker anstendig og tar vare på anonymiteten. Riktignok presenterer en seg med ett eller flere bilder, men siden jeg ikke er noen kjendis, syntes jeg det var i orden. En analyse av interesser og karakter blir gjort, antakelig av en datamaskin. Og så satt jeg der og ventet.

Til dags dato har jeg observert at mer enn seks hundre menn har kikket inn på bildene og teksten jeg la ut. Men ingen av de mennene som virker interesserte, er over 75 år. De aller fleste er mellom 50 og 65 år. Enten er menn på min alder døde, eller de sitter på sjukeheimen eller er uten digital kompetanse.

Kanskje synes de jeg er for gammel. Eldre menn virker helst til å ønske og treffe kvinner som er noen år yngre enn dem selv. Og det til tross for at kvinnene lever mye lengre enn mennene.

Nå lurer jeg på: Kan en kvinne på 87 gå ut med en mann på 62 eller yngre, slik jeg nå gjør. Nei, slik er ikke verden. Kvinner kan ikke gjøre det samme, gå ut med mye yngre menn. Det har gått opp for meg etter hvert. Siden jeg er en åpen person har jeg fortalt venner og barn at jeg går ut med menn som er langt yngre enn meg Og at vi har masse å prate om når interessene faller sammen.

Menn i hopetall

Menn i hutaheiti vil besøke meg. Fly for å treffe meg. Jeg oversvømmes av tilbud. Men, kritikerne er straks der. Advarslene står i kø. Mennene er ute etter å lure deg for penger eller på annet vis. Jeg har til gode å høre noen si. Dette må være koselig for deg.

Hvorfor er det slik? En det en kulturell sak, at menn må ha yngre kvinner og at kvinner ikke kan tillate seg det samme, treffe yngre menn?

