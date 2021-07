Vi må få Per Inge i bronse, sittende på en benk

DEBATT: Per Inge Torkelsen døde 22. juni 2021, og Stavanger stoppet litt opp. Stavanger hadde mistet en av sine glade gutter.

«Benken må være så stor at en kan sette seg ned ved siden av ham og slå av en prat», skriver Kaia Bull-Gjertsen. Foto: Carina Johansen

Kaia Bull-Gjertsen Stavanger

Per Inge var for ung til å dø, og de fleste av oss følte at vi hadde mistet en venn. Tankene begynte med en gang å leke blant innbyggerne som kom med ideer om hvordan og hva vi skulle finne på for å ære ham på en fin måte, han må på sokkel ved siden av Alexander Kielland på Torget. Eller en gate måtte kalles opp etter ham. Flere forslag kom frem, og jeg vet ikke om man er kommet frem til noen løsning på ideene.

Krøller og briller på plass

Jeg begynte selvsagt også å tenke. Mitt ønske er at vi må få Per Inge i bronse, sittende på en benk. Han må sitte i et hjørne av benken med et stort smil, med en sigarett i hånde og den ene foten over den andre. Krøllene og brillene må også være på plass. Benken må være så stor at en kan sette seg ned ved siden av ham og slå av en prat.

Denne benken vil jeg gjerne plassere i parken hvor det gamle posthuset lå (Kiellandsparken). Det kan også få tankene inn på at Posten var Per Inge sin arbeidsplass en tid. Denne parken blir ikke benyttet så meget, men Per Inge klarte å samle masse mennesker rundt seg da han levde, og det vil nok også skje om han blir sittende på en benk hvor det er plass for andre å sette seg ned og slå av en prat og le litt med.

Liv rundt ham

Jeg ser også for meg at han kan ta med deg andre skulpturer som er plassert på avsides plasser, og som vil kunne lage litt liv rundt ham.

Jeg vil ikke gå og se opp til ham på en sokkel, det gjorde vi i gamle dager, han må være nede blant oss.

Per Inge må sitte i et hjørne av benken med et stort smil, med en sigarett i hånde og den ene foten over den andre.

