Den endeløse kampen for våre barns rettigheter

DEBATT: Det siste halve året har Handikappede barns Foreldreforening (HBF) i Rogaland mistet to av våre små medlemmer, og to av våre familier har mistet sine kjære barn.

«Verdifull tid går med til unødvendige aktiviteter. Tid vi heller vil bruke sammen med våre kjære», skriver Geir M.H. Grannes.

Geir M. H. Grannes Styremedlem i Handikappede barns Foreldreforening (HBF), Rogaland

Livene deres ble så altfor korte. Og familiene sitter igjen med et stort savn. Under slike triste situasjoner gir det oss også tid til ettertanke, vi får tid til å glede oss over de gode minnene – og til å frustrere oss over de dårlige minnene.

Dessverre for våre medlemmer er mange av de dårlige minnene minner om en endeløs kamp for våre barns rettigheter. Alt vi foreldre vil er å skape trygge og gode opplevelser for våre barn. Vi vil være sammen med barna, tulle og le, leke og krangle om barnslige ting. Hjemme.

Våre barn har samme menneskeverd som andre barn.

Unødvendig kamp

Men dessverre må vi kjempe en unødvendig kamp med kommunen og støtteapparatet for å få lov til det. Vi er takknemlige og glade for de godhjertede menneskene vi ofte møter, i administrasjon, i barnehage, skole og i helsevesenet. Mange bruker av sin tid og krefter for våre familier, både i og utenfor jobb.

Det er de endeløse timer med søknadsskriving. Begrunnelse for hver minste ting. Uttalelser. Rapporter. Sykehusbesøk. Dokumentasjon. Vedtak. Avslag, selv med loven på vår side. Klagesaker til statsforvalteren. Kamper det ikke burde være nødvendig å kjempe.

Verdifull tid går med til unødvendige aktiviteter. Tid vi heller vil bruke sammen med våre kjære. Tid som dessverre så altfor ofte blir kort, noe den siste tids hendelser har minnet oss så smertelig på. Jeg kunne skrevet en mye brukt floskel nå, der jeg spør retorisk om det er slik vi vil ha det – i verdens rikeste land. Men det skal jeg ikke skrive.

Fordi det er ikke slik vi skal ha det, det er uverdig. Våre barn har samme menneskeverd som andre barn. Våre familier fortjener de samme gode opplevelsene som andre familier. Politikerne må prioritere hjelp til de svakeste barna og til de mest utsatte familiene.

Hvis ikke vi kan prioritere menneskeverd, og støtte de familiene som trenger det – hvem kan da gjøre det?

«Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.»